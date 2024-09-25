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Posted 25 сентября, 02:43

Published 25 сентября, 02:43

Modified 25 сентября, 02:45

Updated 25 сентября, 02:45

Необычное явление в небе удивило жителей Приморского края

«Давно мы такого не видели»: природное явление поразило жителей Приморья — фото

25 сентября 2024, 02:43
Фото: vtoryak.vdk

Необычное явление в небе удивило жителей Приморского края

Сюжет
Природа
Невероятная красота в небе над Владивостоком попала на камеру. Жители Приморья обсуждают удивительное оптическое явление.

Удивительное природное явление предстало перед жителями Владивостока вечером. Вокруг солнца появился расплывчатый «нимб» — яркий круг из света.

Фото: vtoryak.vdk

Такая оптическая иллюзия называется гало. С давних пор люди считали, что это предвестник непогоды: ливней, гроз и сильного ветра.

Фото: vtoryak.vdk

Непривычное зрелище мало кого может оставить равнодушным. Горожане даже начали спорить, действительно ли перед ними то самое явление: гало это или иризация? Ответят только знатоки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли необычное для здешних широт существо.

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