«Давно мы такого не видели»: природное явление поразило жителей Приморья — фото

Posted 25 сентября, 02:43
Published 25 сентября, 02:43
Modified 25 сентября, 02:45
Updated 25 сентября, 02:45
Удивительное природное явление предстало перед жителями Владивостока вечером. Вокруг солнца появился расплывчатый «нимб» — яркий круг из света.
Такая оптическая иллюзия называется гало. С давних пор люди считали, что это предвестник непогоды: ливней, гроз и сильного ветра.
Непривычное зрелище мало кого может оставить равнодушным. Горожане даже начали спорить, действительно ли перед ними то самое явление: гало это или иризация? Ответят только знатоки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье нашли необычное для здешних широт существо.