Картина дня в Приморье: закрытие мостов, опасный тайфун и военный вертолет в небе

Posted 27 сентября, 11:01
Published 27 сентября, 11:01
Modified 27 сентября, 11:01
Updated 27 сентября, 11:01
Закрытие мостов
Международный марафон «Мосты Владивостока» пройдет 28 сентября. Спортсмены пробегут по трассе через Русский и Золотой мосты, финишируя на центральной площади. Какие участки и в какое время закроют для автомобилистов?
Опасный тайфун
В Тихом океане начинается активная тайфунная деятельность, это предвещает формирование потенциально опасного для Приморского края тайфуна. Повышенные температуры воды и воздуха способствуют формированию новых циклонов.
Военный вертолет в небе
В небе над Владивостоком заметили очень низко летящий военный вертолет, который на какое-то время завис над одной из сопок.
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