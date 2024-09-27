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Posted 27 сентября, 11:01

Published 27 сентября, 11:01

Modified 27 сентября, 11:01

Updated 27 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: закрытие мостов, опасный тайфун и военный вертолет в небе

Картина дня в Приморье: закрытие мостов, опасный тайфун и военный вертолет в небе

27 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Закрытие мостов

Международный марафон «Мосты Владивостока» пройдет 28 сентября. Спортсмены пробегут по трассе через Русский и Золотой мосты, финишируя на центральной площади. Какие участки и в какое время закроют для автомобилистов?

Мосты закроют: там побегут сотни людей — где не смогут проехать жители Владивостока?
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Опасный тайфун

В Тихом океане начинается активная тайфунная деятельность, это предвещает формирование потенциально опасного для Приморского края тайфуна. Повышенные температуры воды и воздуха способствуют формированию новых циклонов.

Скоро зародится потенциально опасный тайфун для Приморского края — народный синоптик
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Военный вертолет в небе

В небе над Владивостоком заметили очень низко летящий военный вертолет, который на какое-то время завис над одной из сопок.

«Почему так низко?»: военный вертолет кружит над центром Владивостока — видео
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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край#Итоги#Приморье#Тихий океан
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