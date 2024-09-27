Скоро зародится потенциально опасный тайфун для Приморского края — народный синоптик

Posted 27 сентября, 01:08
Published 27 сентября, 01:08
Modified 27 сентября, 01:10
Updated 27 сентября, 01:10
В Тихом океане начинается интенсивная тайфунная активность, сообщает автор проекта «Маглипогода» Руслан Юрковский. Скоро сформируется потенциально опасный ураган для Приморского края, утверждает народный синоптик Приморья.
В 2024 году температура воды и атмосферы в указанных районах выше привычных значений, что способствует развитию ураганов.
По территории Японии уже ударил сильный шторм, до Приморского края он не дошел, но принес жуткие разрушения. До этого период тайфунов заканчивался к началу сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном циклоне, который сформировался в Тихом океане.
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