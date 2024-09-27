vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 01:08

Published 27 сентября, 01:08

Modified 27 сентября, 01:10

Updated 27 сентября, 01:10

Потенциально опасный для Приморского края тайфун зародится в Тихом океане

Скоро зародится потенциально опасный тайфун для Приморского края — народный синоптик

27 сентября 2024, 01:08
Фото: Маглипогода

Потенциально опасный для Приморского края тайфун зародится в Тихом океане

Сюжет
Погода
В Тихом океане начинается активная тайфунная деятельность, это предвещает формирование потенциально опасного для Приморского края тайфуна. Повышенные температуры воды и воздуха способствуют формированию новых циклонов.

В Тихом океане начинается интенсивная тайфунная активность, сообщает автор проекта «Маглипогода» Руслан Юрковский. Скоро сформируется потенциально опасный ураган для Приморского края, утверждает народный синоптик Приморья.

В 2024 году температура воды и атмосферы в указанных районах выше привычных значений, что способствует развитию ураганов.

По территории Японии уже ударил сильный шторм, до Приморского края он не дошел, но принес жуткие разрушения. До этого период тайфунов заканчивался к началу сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном циклоне, который сформировался в Тихом океане.

Внимание жителям Приморья: новый тайфун BEBINCA зародился в Тихом океане
Узнать подробнее
Читайте также:
От +8 до +28: каким будет третий день осени в Приморье?Молнии, ливни и ураганный ветер: тайфун ударил по Японии — что там творится — видео«Это что, смерч?»: огромный вихрь навис в небе над Приморьем — видео
#Новости#Общество#Погода#Тайфун#Климат#Приморский край#Приморье#Тихий океан
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика