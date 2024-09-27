Международная ТОР: Госдума рассмотрит предложения главы Приморья Олега Кожемяко

Это заявление он сделал нынешней зимой, а уже на полях Восточного экономического форума президент озвучил, на какую из площадок пал выбор. То, что федеральные власти остановили свой выбор на Приморском крае, вполне ожидаемо, ведь региональное правительство под руководством губернатора Олега Кожемяко приложили максимум усилий для того, чтобы край в разы улучшил свои инвестиционный климат и привлекательность, и стал площадкой для реализации крупных проектов, в том числе, с участием иностранных партнеров. Большое значение имеет и проводимая главой Приморья работа по укреплению партнерских отношений с Китаем, Северной Кореей, Белоруссией, которая уже дала свои плоды — грузооборот с этими странами стремительно растет, увеличивается и количество совместных проектов.