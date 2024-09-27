Международная ТОР: Госдума рассмотрит предложения главы Приморья Олега Кожемяко

Posted 26 сентября, 22:34
Published 26 сентября, 22:34
Modified 26 сентября, 22:34
Updated 26 сентября, 22:34
Особую значимость международной территории опережающего развития для дальневосточных регионов и страны в целом отметил глава государства в рамках прошедшего в сентябре во Владивостоке ВЭФ.
«Они должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, из дружественных стран», — подчеркнул Владимир Путин.
Он отметил, что уже более сотни компаний стали резидентами ТОРов, поэтому деловой климат на Дальнем Востоке будет налаживаться, а с появлением МТОР будут укрепляться взаимоотношения с иностранными инвесторами.
Владимир Путин призвал Госдуму и правительство ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подчеркнул, что будущие международные ТОР будут иметь ряд превосходств перед ТОР существующими.
«Механизм международной ТОР намного более все-таки выгоден, чем механизм обычной территории опережающего развития: там льготы длиннее, там есть еще некоторые возможности, там есть закрытый реестр, мы не хотим показывать наших соинвесторов, хотим сохранить за ними права особо не фигурировать, особенно в различных материалах, которые будут изучать наши противники», — сказал он.
Планируются, что предприятия в международной ТОР будут создавать новые необходимые для страны технологии, и поэтому имеют особое значение для российской экономики и для развития того региона, в котором ТОР будет базироваться.
Первая международная территория опережающего развития появится именно в Приморском крае — об этом в ходе пленарного заседания девятого Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. Сейчас идет активное обсуждение законопроекта по созданию нового преференциального режима. Вчера, 24 сентября в Госдуме состоялось совещание по подготовке ко второму чтению законопроекта о создании международных ТОР, в котором принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, представивший целевую модель будущей МТОР.
«Для обеспечения исполнения поручения президента необходимо на уровне федерального закона создать условия, при которых международные ТОР создадут в лице Российской Федерации и наших дальневосточных регионов те субъекты, которые станут интересны иностранным инвесторам», — заявила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.
Выступая на совещании при Госдуме, глава региона Олег Кожемяко отметил, что особое внимание необходимо уделить проработке условий, необходимых для привлечения иностранных инвесторов. Губернатор Приморья озвучил свои предложения, которые помогут создать лучший льготный механизм.
«Необходимо создать такие условия, которые бы полностью копировали или даже превосходили лучшие мировые практики. Учитывая, что мы собираемся привлекать инвесторов из Китая и Беларуси, необходимо опираться на их собственный опыт создания преференциальных режимов и участия в схожих проектах», — сказал Олег Кожемяко.
Он представил целевую модель международной ТОР, которая включает ряд принципиальных условий, необходимых для привлечения иностранных инвестиций. Озвученные предложения касались безвизового порядка въезда инвесторов и работников МТОР, валютных операций, отсутствия экспортных ограничений, валюты уставного капитала, налога на недвижимость, НДС и НДФЛ.
«Международная территория опережающего развития даст возможность реализовывать самые современные и высокотехнологичные проекты. Поправки в законопроект перед вторым чтением позволят создать лучший льготный механизм, который будет привлекать иностранных инвесторов и позволит российским инвесторам работать по международным стандартам», — заявил глава региона.
По итогам совещания Ирина Яровая заявила о том, что предложения и инициативы регионов Дальнего Востока будут рассмотрены Госдумой уже в ближайшее время.
«По итогам совещания мы договорились, что каждое ведомство должно сформировать то техническое задание, которое может быть отражено в законе как универсальная формула дополнительных решений. Оформив эту рамку, можно делать второй этаж решений, исходя уже из исключительных преференций, из набора требований к инвестору, определить на более высоком уровне, кто из инвесторов подойдет под эти условия. Кроме того, мы направим в Минфин те предложения, которые уже предоставили дальневосточные субъекты, чтобы Министерство финансов уже выработало позицию о возможности реализации данных предложений: на каких условиях это возможно», — сказала Ирина Яровая.
Ранее правительством были определены четыре потенциальные площадки для размещения международной территории опережающего развития. В список попали Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. По словам первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, все площадки выбраны с учетом их близости к пограничной инфраструктуре.
«На сегодня мы определили четыре потенциальные площадки. В первую очередь, это площадка „Западная“ вблизи Владивостока в Приморском крае. Также рассматриваем площадку „Ровная“ в Амурской области, площадку „Нижнеленинское“ в Еврейской автономной области, а также территорию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае», — сказал Гусейнов.
Это заявление он сделал нынешней зимой, а уже на полях Восточного экономического форума президент озвучил, на какую из площадок пал выбор. То, что федеральные власти остановили свой выбор на Приморском крае, вполне ожидаемо, ведь региональное правительство под руководством губернатора Олега Кожемяко приложили максимум усилий для того, чтобы край в разы улучшил свои инвестиционный климат и привлекательность, и стал площадкой для реализации крупных проектов, в том числе, с участием иностранных партнеров. Большое значение имеет и проводимая главой Приморья работа по укреплению партнерских отношений с Китаем, Северной Кореей, Белоруссией, которая уже дала свои плоды — грузооборот с этими странами стремительно растет, увеличивается и количество совместных проектов.
Это подтверждают и итоги работы за последние годы. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сегодня регион лидирует в России по количеству преференциальных режимов, а значит имеет самый богатый опыт этой работы.
«В Приморье функционируют четыре ТОР — „Большой Камень“, „Приморье“, „Находка“ и „Михайловский“. В 16 муниципалитетах действует режим СПВ. По данным на конец декабря 2023 года, зарегистрировано более двух тысяч резидентов ТОР и СПВ, которые уже вложили почти 640 миллиардов рублей. В перспективе объем инвестиций составит 3 триллиона рублей», — заявлял ранее Олег Кожемяко.
Для Приморья появление крупных инвестпроектов с участием иностранного капитала будет иметь мультипликативный эффект — приведет к развитию всех отраслей экономики, включая малый и средний бизнес.
Запуск международной ТОР запланирован на 2025 год. За 15 лет, с 25-го по 39-й годы, статус резидента международной территории опережающего развития могут получить 20 компаний. Ожидается, что объем инвестиций в проекты за эти годы составит 30 миллиардов рублей.
Международную ТОР создадут для привлечения инвестиций, стимулирования инноваций и устойчивого роста в регионах. Компании, которые станут работать на этой территории, будут российскими. При этом ожидается, что в них удастся привлечь иностранный капитал.
Работа международной ТОР нацелена в первую очередь на укрепление российского технологического суверенитета. В этой связи фокусироваться новый преференциальный режим будет на развитии высокотехнологичных направлений: космос, электроника и микроэлектроника, автомобилестроение, металловедение и другие.
Предполагается, что для организаций в международной ТОР будут действовать льготы по налогам и страховым взносам, упрощенный порядок предоставления земли для бизнеса, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Еще законопроект предусматривает конфиденциальность сведений об инвесторах международной ТОР в госреестрах. Данные о зарубежном участии засекретят.
Интерес к сотрудничеству в рамках нового преференциального режима уже выразили Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай, Индия и Вьетнам. Например, в Приморском крае с участием Республики Беларусь в рамках режима международной ТОР планируется построить современный глубоководный порт.
Создание международной территории опережающего развития на площадке Приморского края — это очередной, стратегически важный шаг в реализации Курса на Восток, в рамках которого регион является главными воротами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На карте мира Приморье становится точкой притяжения для стран-партнеров, а то, что регионом руководит такой опытный управленец, как Олег Кожемяко, только увеличивает шансы края стать мировым экономическим центром.