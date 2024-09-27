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Posted 27 сентября, 01:31

Published 27 сентября, 01:31

Modified 27 сентября, 01:33

Updated 27 сентября, 01:33

Мощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае

Мощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае

27 сентября 2024, 01:31
Фото: mchs_vdk
Сюжет
Пожар
Пожар случился в 2-этажном здании с 9 лодочными гаражами в Фокино. Огонь уничтожил несколько построек.

Спасатели МЧС России потушили пожар в двухэтажном строении в Фокино.

В сети распространилась информация о том, что в Руднево сгорели восемь жилых домов.

На самом деле, на улице Береговая в ЗАТО Фокино загорелось здание, где находились девять лодочных гаражей с комнатами отдыха наверху. Спасатели МЧС России быстро прибыли на место происшествия.

Фото: mchs_vdk

Три гаража и их пристройки были полностью охвачены огнем, который быстро распространялся по деревянным частям крыши в обоих направлениях. Из-за отсутствия водопровода для тушения пришлось использовать автоцистерны.

Огонь повредил около 400 квадратных метров, но люди не пострадали. Расследование проводят сотрудники МЧС России.

В 01:33 пожар удалось полностью потушить. Пострадали девять гаражей и пристройки.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который загорелся прямо на трассе в Приморье.

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