Мощный пожар уничтожил несколько построек в Фокино в Приморском крае

Posted 27 сентября, 01:31
Published 27 сентября, 01:31
Modified 27 сентября, 01:33
Updated 27 сентября, 01:33
Спасатели МЧС России потушили пожар в двухэтажном строении в Фокино.
В сети распространилась информация о том, что в Руднево сгорели восемь жилых домов.
На самом деле, на улице Береговая в ЗАТО Фокино загорелось здание, где находились девять лодочных гаражей с комнатами отдыха наверху. Спасатели МЧС России быстро прибыли на место происшествия.
Три гаража и их пристройки были полностью охвачены огнем, который быстро распространялся по деревянным частям крыши в обоих направлениях. Из-за отсутствия водопровода для тушения пришлось использовать автоцистерны.
Огонь повредил около 400 квадратных метров, но люди не пострадали. Расследование проводят сотрудники МЧС России.
В 01:33 пожар удалось полностью потушить. Пострадали девять гаражей и пристройки.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который загорелся прямо на трассе в Приморье.
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