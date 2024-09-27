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Posted 27 сентября, 05:19

Published 27 сентября, 05:19

Modified 27 сентября, 05:21

Updated 27 сентября, 05:21

Каким был туризм в Приморье во время СССР?

Резиновые лодки, песни у костра: как путешествовали по Приморскому краю в СССР

27 сентября 2024, 05:19
Фото: vostokmedia.com

Каким был туризм в Приморье во время СССР?

Сюжет
Школьники
Сегодня, 27 сентября, туристы из разных уголков Земли празднуют свой профессиональный праздник, — единомышленники устраивают масштабные слеты, а мировое сообщество говорит о вкладе туризма в экономику. Сейчас путешественники активно интересуются красотами необъятной России, в частности Приморья.

Туристический потенциал Приморского края развивается при государственной поддержке и неспроста. Регион славится не только чудеснейшими берегами Японского моря, но и невероятной природой и колоритными пейзажами.

Сейчас люди привыкли отдыхать комфортно, — вместо компасов гаджеты с картами и мобильной связью, вместо советских палаток современные и простые в сборке сооружения. Даже приготовить обед можно без хлопот, словно на домашней кухне. Но так было не всегда.

Каким же был активный отдых на природе в советское время у приморских ребят? На этот вопрос редакции «Восток-Медиа» ответил турист со стажем Сергей из Спасска-Дальнего. Сейчас мужчине 50 лет, но он с удовольствием предался воспоминаниям о турслетах в далеких 80-90-х годах, когда он грыз гранит науки в школе и училище.

Фото: Предоставлено для «Восток-Медиа». vostokmedia.com

Сергей с друзьями ездил на всевозможные мероприятия, которые проходили за городом. Парни собирались и на бардовских фестивалях, и на соревнованиях. Они также часто устраивали коллективные вылазки на природу.

Но самое запоминающееся путешествие произошло на масштабном городском туристическом слете в 1991 году. Тогда зеленые мальчишки, только окончившие школу, отправились в Васильковку. Ребята не только активно участвовали в мероприятиях, но и отдыхали «по полной».

«Мы горланили песни так, что не давали покоя людям, которые расположились в соседних палатках», — вспоминает мужчина.

Однако среди участников слета нашлись и те, кто заряжался энергией парней. К слову, потом они задобрили даже недовольных соседей.

«Ближе к утру компания „выдохлась“ и наконец то разбрелась по палаткам. Кстати, мы умудрились лечь спать ввосьмером в одну палатку. Один из товарищей настолько хотел уместиться со всеми, что погнул колышек. Его пятая точка выглядывала из палатки, а на утро, точнее уже днем, когда все встали, мы заметили, что алюминий изогнут прямо под его зад», — рассмеявшись, вспомнил Сергей.
В такой палатке ютились юноши в ту ночьВ такой палатке ютились юноши в ту ночь
В такой палатке ютились юноши в ту ночь. Фото: Предоставлено для «Восток-Медиа». vostokmedia.com

Но, проснувшись, мальчишки обнаружили еще один сюрприз. Так как все, включая дежурного по кухне, веселились почти до рассвета, никто не позаботился о том, что же компания будет есть на завтрак. Только Сергей, который по счастливой случайности проснулся незадолго до восхода солнца, решил оставить «заготовку» для повара. Он взял пару килограмм риса, закинул его в 12-литровое ведро, залил водой и поставил над тлеющим костром, герметично закрыв емкость пакетом.

Ближе к полудню, когда парни проснулись, на потухшем костре стояло целое ведро риса. Ребята приготовили поздний завтрак не только себе, но и всем в округе, полакомились даже собаки. Вероятно, большинство недовольных их ночными песнями, позабыли о разногласиях во время совместного дружного обеда.

На этом фото запечатлено ведро, которое было полно рисомНа этом фото запечатлено ведро, которое было полно рисом
На этом фото запечатлено ведро, которое было полно рисом. Фото: Предоставлено для «Восток-Медиа». vostokmedia.com

Этот турслет был самым необычным, веселым и увлекательным. После него было множество поездок и походов. Компания друзей вместе и выживали в сложных условиях, и пели песни у костра, и просто наслаждались интересным досугом.

«Хорошее время было. Мы многому научились, много путешествовали. Но на сегодняшний день туризм тоже прекрасен в регионе. Во-первых, технологии не стоят на месте. Сейчас с легкостью можно пересечь весь край и оказаться в нужной локации в кратчайшие сроки. На трассе все удобства, — и гостиницы, и кафе, и просто территории для привалов. Конечно, раньше у путешествий был особый шарм, зато сейчас больше возможностей и это замечательно», — поведал Сергей.
Фото: Предоставлено для «Восток-Медиа». vostokmedia.com

Стоит отметить, та самая компания школьников дружна по сей день. Мужчины собираются вместе каждое лето в родном Спасске-Дальнем.

Если Сергей и его лучший друг стали железнодорожниками, еще двое приятелей военными, то один из товарищей все же связал свою жизнь с туризмом, — мужчина путешествует по краю до сих пор. Он устраивает интересные мероприятия в Спасском районе и сопровождает тургруппы по разным уголкам региона. Вот так школьное хобби стало делом всей жизни.

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