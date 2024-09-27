Резиновые лодки, песни у костра: как путешествовали по Приморскому краю в СССР

Но, проснувшись, мальчишки обнаружили еще один сюрприз. Так как все, включая дежурного по кухне, веселились почти до рассвета, никто не позаботился о том, что же компания будет есть на завтрак. Только Сергей, который по счастливой случайности проснулся незадолго до восхода солнца, решил оставить «заготовку» для повара. Он взял пару килограмм риса, закинул его в 12-литровое ведро, залил водой и поставил над тлеющим костром, герметично закрыв емкость пакетом.