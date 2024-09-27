Резиновые лодки, песни у костра: как путешествовали по Приморскому краю в СССР

Posted 27 сентября, 05:19
Published 27 сентября, 05:19
Modified 27 сентября, 05:21
Updated 27 сентября, 05:21
Туристический потенциал Приморского края развивается при государственной поддержке и неспроста. Регион славится не только чудеснейшими берегами Японского моря, но и невероятной природой и колоритными пейзажами.
Сейчас люди привыкли отдыхать комфортно, — вместо компасов гаджеты с картами и мобильной связью, вместо советских палаток современные и простые в сборке сооружения. Даже приготовить обед можно без хлопот, словно на домашней кухне. Но так было не всегда.
Каким же был активный отдых на природе в советское время у приморских ребят? На этот вопрос редакции «Восток-Медиа» ответил турист со стажем Сергей из Спасска-Дальнего. Сейчас мужчине 50 лет, но он с удовольствием предался воспоминаниям о турслетах в далеких 80-90-х годах, когда он грыз гранит науки в школе и училище.
Сергей с друзьями ездил на всевозможные мероприятия, которые проходили за городом. Парни собирались и на бардовских фестивалях, и на соревнованиях. Они также часто устраивали коллективные вылазки на природу.
Но самое запоминающееся путешествие произошло на масштабном городском туристическом слете в 1991 году. Тогда зеленые мальчишки, только окончившие школу, отправились в Васильковку. Ребята не только активно участвовали в мероприятиях, но и отдыхали «по полной».
«Мы горланили песни так, что не давали покоя людям, которые расположились в соседних палатках», — вспоминает мужчина.
Однако среди участников слета нашлись и те, кто заряжался энергией парней. К слову, потом они задобрили даже недовольных соседей.
«Ближе к утру компания „выдохлась“ и наконец то разбрелась по палаткам. Кстати, мы умудрились лечь спать ввосьмером в одну палатку. Один из товарищей настолько хотел уместиться со всеми, что погнул колышек. Его пятая точка выглядывала из палатки, а на утро, точнее уже днем, когда все встали, мы заметили, что алюминий изогнут прямо под его зад», — рассмеявшись, вспомнил Сергей.
Но, проснувшись, мальчишки обнаружили еще один сюрприз. Так как все, включая дежурного по кухне, веселились почти до рассвета, никто не позаботился о том, что же компания будет есть на завтрак. Только Сергей, который по счастливой случайности проснулся незадолго до восхода солнца, решил оставить «заготовку» для повара. Он взял пару килограмм риса, закинул его в 12-литровое ведро, залил водой и поставил над тлеющим костром, герметично закрыв емкость пакетом.
Ближе к полудню, когда парни проснулись, на потухшем костре стояло целое ведро риса. Ребята приготовили поздний завтрак не только себе, но и всем в округе, полакомились даже собаки. Вероятно, большинство недовольных их ночными песнями, позабыли о разногласиях во время совместного дружного обеда.
Этот турслет был самым необычным, веселым и увлекательным. После него было множество поездок и походов. Компания друзей вместе и выживали в сложных условиях, и пели песни у костра, и просто наслаждались интересным досугом.
«Хорошее время было. Мы многому научились, много путешествовали. Но на сегодняшний день туризм тоже прекрасен в регионе. Во-первых, технологии не стоят на месте. Сейчас с легкостью можно пересечь весь край и оказаться в нужной локации в кратчайшие сроки. На трассе все удобства, — и гостиницы, и кафе, и просто территории для привалов. Конечно, раньше у путешествий был особый шарм, зато сейчас больше возможностей и это замечательно», — поведал Сергей.
Стоит отметить, та самая компания школьников дружна по сей день. Мужчины собираются вместе каждое лето в родном Спасске-Дальнем.
Если Сергей и его лучший друг стали железнодорожниками, еще двое приятелей военными, то один из товарищей все же связал свою жизнь с туризмом, — мужчина путешествует по краю до сих пор. Он устраивает интересные мероприятия в Спасском районе и сопровождает тургруппы по разным уголкам региона. Вот так школьное хобби стало делом всей жизни.
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