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Posted 11 сентября, 07:16

Published 11 сентября, 07:16

Modified 11 сентября, 07:18

Updated 11 сентября, 07:18

«Пляжи битком»: отдыхающие заполонили морские берега Владивостока в Приморье — видео

«Пляжи битком»: отдыхающие заполонили морские берега Владивостока в Приморье — видео

11 сентября 2024, 07:16
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Погода
В Приморском крае продолжается сезон морей. Владивосток не исключение, — горожане массово отправились на популярные пляжи муниципалитета.

Пока в бухте Ежовая путешественники наслаждаются колоритными пейзажами и необычайно красивым и теплым морем, жители дальневосточной столицы продолжают нежиться на городских пляжах.

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На Русском острове, судя по кадрам, полная идиллия. Вода прозрачная и комфортная для плавания, на берегу виднеются отдыхающие, но, по словам автора видео, в бухте Ахлестышева отдыхают исключительно интеллигенты.

Более того, аналогичная ситуация сложилась и на Патрокле, сообщают комментаторы в социальных сетях. Теплое море и хорошая погода спровоцировали очередной наплыв туристов на пляжах Владивостока.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Шаморе тоже продолжается пляжный отдых.

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