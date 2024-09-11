«Пляжи битком»: отдыхающие заполонили морские берега Владивостока в Приморье — видео

Posted 11 сентября, 07:16
Published 11 сентября, 07:16
Modified 11 сентября, 07:18
Updated 11 сентября, 07:18
Пока в бухте Ежовая путешественники наслаждаются колоритными пейзажами и необычайно красивым и теплым морем, жители дальневосточной столицы продолжают нежиться на городских пляжах.
На Русском острове, судя по кадрам, полная идиллия. Вода прозрачная и комфортная для плавания, на берегу виднеются отдыхающие, но, по словам автора видео, в бухте Ахлестышева отдыхают исключительно интеллигенты.
Более того, аналогичная ситуация сложилась и на Патрокле, сообщают комментаторы в социальных сетях. Теплое море и хорошая погода спровоцировали очередной наплыв туристов на пляжах Владивостока.