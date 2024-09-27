«В руках был камень»: неадекват хотел избить пенсионера-инвалида в Приморье? — видео

Агрессивный мужчина провоцировал конфликт с пенсионером в Приморье — новые медиа

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Раннее утро во Владивостоке было омрачено, как минимум, у двух горожан, — пожилого мужчины и его дочери. Ведь пенсионер с инвалидностью чуть не стал жертвой агрессора на улице. Напуганная женщина поспешила дать огласку вопиющему инциденту, который случился с ее отцом, в новых медиа.