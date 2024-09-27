«В руках был камень»: неадекват хотел избить пенсионера-инвалида в Приморье? — видео

Posted 26 сентября, 23:41
Published 26 сентября, 23:41
Modified 26 сентября, 23:43
Updated 26 сентября, 23:43
В дальневосточной столице пожилой мужчина с инвалидностью едва не стал участником потасовки с подозрительным парнем, сообщают новые медиа. Провокация неадекватного горожанина попала на камеру видеонаблюдения.
По словам дочери пенсионера, к мужчине подошел агрессивный приморец, который предположительно находился в наркотическом опьянении, и пытался вывести его на конфликт. Более того, девушка отметила, что у молодого человека с непонятным умыслом в руках был камень, завернутый в тряпку.
Однако ссора не состоялась, — чуть позже задиристого товарища увел его приятель. К слову, очевидица отметила, что один из подъездов данного дома стал «пристанищем» для наркоманов.
«Женщина также рассказала, что по этому же адресу, только в другом подъезде, занимаются распространением наркотических веществ», — подчеркнули в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хулиган в неадекватном состоянии крушил многоквартирный дом во Владивостоке.
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