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Posted 26 сентября, 23:41

Published 26 сентября, 23:41

Modified 26 сентября, 23:43

Updated 26 сентября, 23:43

Агрессивный мужчина провоцировал конфликт с пенсионером в Приморье — новые медиа

«В руках был камень»: неадекват хотел избить пенсионера-инвалида в Приморье? — видео

26 сентября 2024, 23:41
Фото: Изображение Midjourney

Агрессивный мужчина провоцировал конфликт с пенсионером в Приморье — новые медиа

Сюжет
Наркотики
Раннее утро во Владивостоке было омрачено, как минимум, у двух горожан, — пожилого мужчины и его дочери. Ведь пенсионер с инвалидностью чуть не стал жертвой агрессора на улице. Напуганная женщина поспешила дать огласку вопиющему инциденту, который случился с ее отцом, в новых медиа.

В дальневосточной столице пожилой мужчина с инвалидностью едва не стал участником потасовки с подозрительным парнем, сообщают новые медиа. Провокация неадекватного горожанина попала на камеру видеонаблюдения.

По словам дочери пенсионера, к мужчине подошел агрессивный приморец, который предположительно находился в наркотическом опьянении, и пытался вывести его на конфликт. Более того, девушка отметила, что у молодого человека с непонятным умыслом в руках был камень, завернутый в тряпку.

Однако ссора не состоялась, — чуть позже задиристого товарища увел его приятель. К слову, очевидица отметила, что один из подъездов данного дома стал «пристанищем» для наркоманов.

«Женщина также рассказала, что по этому же адресу, только в другом подъезде, занимаются распространением наркотических веществ», — подчеркнули в соцсетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хулиган в неадекватном состоянии крушил многоквартирный дом во Владивостоке.

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#Новости#Владивосток#Наркотики#Конфликт#Пенсионер#Видеонаблюдение#Приморский край#Происшествия#Инвалидность
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