Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ

Posted 4 сентября, 10:22
Published 4 сентября, 10:22
Modified 5 сентября, 03:21
Updated 5 сентября, 03:21
Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с лидером страны Владимиром Путиным осмотрели береговую линию в бухте Промежуточной, где запланировано возвести новое судостроительное предприятие к 2031 году. Оно будет специализироваться на флоте для морской торговли (корабли-грузовики, нефтяные танкеры, контейнеровозы, суда для перевозки СПГ).
Для Приморского края это значимый проект. Это создание дополнительных рабочих мест, расширение инфраструктуры, экономическая выгода и новый этап развития судостроения, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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