Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с лидером страны Владимиром Путиным осмотрели береговую линию в бухте Промежуточной, где запланировано возвести новое судостроительное предприятие к 2031 году. Оно будет специализироваться на флоте для морской торговли (корабли-грузовики, нефтяные танкеры, контейнеровозы, суда для перевозки СПГ).