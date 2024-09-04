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Posted 4 сентября, 10:22

Published 4 сентября, 10:22

Modified 5 сентября, 03:21

Updated 5 сентября, 03:21

Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ

4 сентября 2024, 10:22
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин и Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретились на ВЭФ. Глава государства и губернатор края также вышли в море на катере и осмотрели акваторию Владивостока и побережье в бухте Промежуточная

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с лидером страны Владимиром Путиным осмотрели береговую линию в бухте Промежуточной, где запланировано возвести новое судостроительное предприятие к 2031 году. Оно будет специализироваться на флоте для морской торговли (корабли-грузовики, нефтяные танкеры, контейнеровозы, суда для перевозки СПГ).

Для Приморского края это значимый проект. Это создание дополнительных рабочих мест, расширение инфраструктуры, экономическая выгода и новый этап развития судостроения, отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин начал свою первую встречу в рамках ВЭФ-2024.

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