Вот это поворот: необычный тигр замечен в пригороде Владивостока — видео

Posted 27 сентября, 03:24
Published 27 сентября, 03:24
Modified 27 сентября, 03:26
Updated 27 сентября, 03:26
Приморцы нередко встречают краснокнижных котов недалеко от муниципалитетов, однако владивостокцы ни разу не видели их рядом с городом. К счастью, тигренок, попавший на камеру очевидца, тоже оказался вовсе не хищником.
Юный горожанин прошелся в костюме тигра в пригороде дальневосточной столицы. Не исключено, что маленький «котик» возвращался к себе домой, прогуливаясь по улице в частном секторе.
Конечно, мальчик всего лишь переодет в полосатый костюм, но вполне возможно, что в душе он тоже отважный, как настоящий тигр.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края встретили хозяина тайги, который, ни капельки не стесняясь, подошел к автомобилю изумленных очевидцев.
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