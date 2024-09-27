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Posted 27 сентября, 03:24

Published 27 сентября, 03:24

Modified 27 сентября, 03:26

Updated 27 сентября, 03:26

Вот это поворот: необычный тигр замечен в пригороде Владивостока — видео

Вот это поворот: необычный тигр замечен в пригороде Владивостока — видео

27 сентября 2024, 03:24
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Тигр
Полосатый хищник прошелся по окраине Владивостока. Звучит пугающе, не так ли? Но тигр, попавший на камеру, заставит многих улыбнуться. Не верите? Взгляните и вы.

Приморцы нередко встречают краснокнижных котов недалеко от муниципалитетов, однако владивостокцы ни разу не видели их рядом с городом. К счастью, тигренок, попавший на камеру очевидца, тоже оказался вовсе не хищником.

Юный горожанин прошелся в костюме тигра в пригороде дальневосточной столицы. Не исключено, что маленький «котик» возвращался к себе домой, прогуливаясь по улице в частном секторе.

Конечно, мальчик всего лишь переодет в полосатый костюм, но вполне возможно, что в душе он тоже отважный, как настоящий тигр.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края встретили хозяина тайги, который, ни капельки не стесняясь, подошел к автомобилю изумленных очевидцев.

Лицом к лицу: жители Приморья встретились на дороге с полосатым хищником — видео
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#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Владивосток#Тигр#Приморский край
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