Лицом к лицу: жители Приморья встретились на дороге с полосатым хищником — видео

Жители Приморья запечатлели на видео встречу с тигром, который выбежал на дорогу и подошел к проезжающей машине максимально близко, явно не боясь ни людей, ни самого транспортного средства. Очевидцы, вовремя включившие камеру на смартфоне, своего восторга даже не скрывали.