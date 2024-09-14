Лицом к лицу: жители Приморья встретились на дороге с полосатым хищником — видео

Posted 14 сентября, 02:00
Published 14 сентября, 02:00
Modified 14 сентября, 02:02
Updated 14 сентября, 02:02
Жители Приморья запечатлели на видео встречу с тигром, который выбежал на дорогу и подошел к проезжающей машине максимально близко, явно не боясь ни людей, ни самого транспортного средства. Очевидцы, вовремя включившие камеру на смартфоне, своего восторга даже не скрывали.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мужчина пугал жителей Первомайского района Владивостока ножом. После начала проверки его задержали полицейские.