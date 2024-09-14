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Posted 14 сентября, 02:00

Published 14 сентября, 02:00

Modified 14 сентября, 02:02

Updated 14 сентября, 02:02

Тигр совершенно не боялся ни людей, ни машин на дороге в Приморье

Лицом к лицу: жители Приморья встретились на дороге с полосатым хищником — видео

14 сентября 2024, 02:00
Фото: 1MI

Тигр совершенно не боялся ни людей, ни машин на дороге в Приморье

Сюжет
Дикие животные
Очередная встреча с хозяином тайги произошла в одном из районов Приморья — местные жители, навстречу которым выбежал тигр, были в полном восторге от неожиданного контакта с диким зверем.

Жители Приморья запечатлели на видео встречу с тигром, который выбежал на дорогу и подошел к проезжающей машине максимально близко, явно не боясь ни людей, ни самого транспортного средства. Очевидцы, вовремя включившие камеру на смартфоне, своего восторга даже не скрывали.

Видео: @po_chesnoku_dv.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что мужчина пугал жителей Первомайского района Владивостока ножом. После начала проверки его задержали полицейские.

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