vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 01:48

Published 28 сентября, 01:48

Modified 28 сентября, 01:50

Updated 28 сентября, 01:50

Чем славится туризм в Приморском крае?

Почему Приморье идеальное место для туризма? — мнение путешественников со стажем

28 сентября 2024, 01:48
Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных

Чем славится туризм в Приморском крае?

Сюжет
Туризм
Вчера, 27 сентября, приморцы, как и многие жители Земли, отмечали День туризма. Путешествия по дальневосточному региону — это не просто знакомство с новыми городами или территориями. Приморье — это место, которое завораживает своей уникальной природой, особым воздухом и чудесной атмосферой.

Рассуждать о красоте края можно долго, но лучше узнать из первых уст, почему изучение приморской природы может стать стилем жизни. Об этом нам поведала семья Мынкиных. Супруги познакомились в конце 90-х годов и поняли, что живут и дышат одним и тем же, — туризмом.

Сергей и Елена познакомились на станции юных туристов в Спасске-Дальнем, где они работали тренерами по спортивному туризму и ориентированию. В 2006 году пара у пары начался новый этап в жизни.

«Мы перестали работать на станции туристов, но продолжили путешествовать. Также мы водили группы еще долгое время», — рассказала Елена.

Совсем недавно в семье вновь произошли перемены. Теперь чета Мынкиных не сопровождает желающих поглядеть на Приморье. Сейчас Сергей и Елена посвящают свои походы семье.

«Пятого числа идем на Лысую гору с двумя внуками. Мы прививаем деткам любовь к природе и животным, чтобы малыши соприкасались с родными местами. Ведь когда ты знаком с тем, что тебя окружает, начинаешь жить и дорожить этим», — поведала женщина.

Но, побывав в Приморском крае, не полюбить его очень сложно. Тяжело остаться равнодушным, увидев удивительные леса, в которых наблюдаются изобилие полезных растений и невероятно красивые деревья, лианы, кустарники.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных

Невозможно не изумиться, рассматривая удивительные пещеры, пугающие своей чарующей атмосферой.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных

Нереально без восторга смотреть на водопады, которые особенно прекрасны зимой, когда замерзшая вода помогает обучиться альпинизму новичкам.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных

А вершины… Край славится невероятными горами. Самая известная, конечно же, Пидан. Но в регионе есть и другие, которые по-своему прекрасны. Восхождение на вершину каждый раз воспринимается по-разному, подметила Елена.

Фото: Архивы семьи Сергея и Елены Мынкиных
«Один раз мы рискнули и взобрались на Фалазу в непогоду. Мы „пробили“ облачность и вышли над облаками, — чудесное зрелище. А ночью мы любовались неописуемой красотой, когда звезды находились будто бы совсем рядом», — вспомнила спассчанка.

Некоторые приморцы стремятся увидеть заграничные красоты природы и не обращают внимание на то, что находится вокруг в родном регионе. А рядом необыкновенная земля, которая необъятна, прекрасна и удивительна.

Читайте также:
Резиновые лодки, песни у костра: как путешествовали по Приморскому краю в СССР«Вода невероятно теплая»: пляжный сезон продолжается в Приморье — видеоФлаг Находки установила на вершине Эльбруса жительница Приморья
#Новости#Общество#Дальний Восток#Находка#Владивосток#Туризм#Уссурийск#Природа#Приморский край#Альпинизм#Путешествия#Звезды#Приморье#Леса
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика