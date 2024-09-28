Почему Приморье идеальное место для туризма? — мнение путешественников со стажем

Posted 28 сентября, 01:48
Published 28 сентября, 01:48
Modified 28 сентября, 01:50
Updated 28 сентября, 01:50
Рассуждать о красоте края можно долго, но лучше узнать из первых уст, почему изучение приморской природы может стать стилем жизни. Об этом нам поведала семья Мынкиных. Супруги познакомились в конце 90-х годов и поняли, что живут и дышат одним и тем же, — туризмом.
Сергей и Елена познакомились на станции юных туристов в Спасске-Дальнем, где они работали тренерами по спортивному туризму и ориентированию. В 2006 году пара у пары начался новый этап в жизни.
«Мы перестали работать на станции туристов, но продолжили путешествовать. Также мы водили группы еще долгое время», — рассказала Елена.
Совсем недавно в семье вновь произошли перемены. Теперь чета Мынкиных не сопровождает желающих поглядеть на Приморье. Сейчас Сергей и Елена посвящают свои походы семье.
«Пятого числа идем на Лысую гору с двумя внуками. Мы прививаем деткам любовь к природе и животным, чтобы малыши соприкасались с родными местами. Ведь когда ты знаком с тем, что тебя окружает, начинаешь жить и дорожить этим», — поведала женщина.
Но, побывав в Приморском крае, не полюбить его очень сложно. Тяжело остаться равнодушным, увидев удивительные леса, в которых наблюдаются изобилие полезных растений и невероятно красивые деревья, лианы, кустарники.
Невозможно не изумиться, рассматривая удивительные пещеры, пугающие своей чарующей атмосферой.
Нереально без восторга смотреть на водопады, которые особенно прекрасны зимой, когда замерзшая вода помогает обучиться альпинизму новичкам.
А вершины… Край славится невероятными горами. Самая известная, конечно же, Пидан. Но в регионе есть и другие, которые по-своему прекрасны. Восхождение на вершину каждый раз воспринимается по-разному, подметила Елена.
«Один раз мы рискнули и взобрались на Фалазу в непогоду. Мы „пробили“ облачность и вышли над облаками, — чудесное зрелище. А ночью мы любовались неописуемой красотой, когда звезды находились будто бы совсем рядом», — вспомнила спассчанка.
Некоторые приморцы стремятся увидеть заграничные красоты природы и не обращают внимание на то, что находится вокруг в родном регионе. А рядом необыкновенная земля, которая необъятна, прекрасна и удивительна.
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