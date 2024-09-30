И пистолет прихватил: грабитель обчистил более 10 квартир во Владивостоке

Суд признал виновным фигуранта дела, который совершил одиннадцать краж, в том числе совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба, в крупном размере. Также мужчину осудили за хищение огнестрельного оружия. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на пять лет и шесть месяцев. Ему необходимо будет выплатить компенсацию потерпевшим, — более 630 000 рублей.