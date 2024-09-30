И пистолет прихватил: грабитель обчистил более 10 квартир во Владивостоке

Posted 30 сентября, 00:47
Published 30 сентября, 00:47
Modified 30 сентября, 00:49
Updated 30 сентября, 00:49
Приморец совершил одиннадцать краж на территории дальневосточной столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры. С декабря 2020 года по апрель 2023 года горожанин, прикрыв лицо медицинской маской, взламывал дверные замки и проникал в квартиры.
Грабитель вытаскивал из чужих жилищ деньги, ювелирные изделия и электронную технику. Вещи он продавал либо прохожим, либо сдавал в ломбард. Один раз он похитил огнестрельный пистолет ограниченного поражения.
«Общая стоимость похищенного имущества превысила 1,5 млн. рублей, часть из украденного потерпевшим возвращена в ходе предварительного расследования по уголовному делу», — отметили в telegram-канале надзорного ведомства.
Суд признал виновным фигуранта дела, который совершил одиннадцать краж, в том числе совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба, в крупном размере. Также мужчину осудили за хищение огнестрельного оружия. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на пять лет и шесть месяцев. Ему необходимо будет выплатить компенсацию потерпевшим, — более 630 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что налетчики обворовывали грузовые поезда в Приморском крае.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))