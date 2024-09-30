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Posted 30 сентября, 00:47

Published 30 сентября, 00:47

Modified 30 сентября, 00:49

Updated 30 сентября, 00:49

Вор несколько лет взламывал квартиры во Владивостоке

И пистолет прихватил: грабитель обчистил более 10 квартир во Владивостоке

30 сентября 2024, 00:47
Фото: 1MI

Вор несколько лет взламывал квартиры во Владивостоке

Сюжет
Суд
Во Владивостоке мужчина несколько лет проникал в чужие жилища и присваивал то, что «плохо лежит». Общая сумма ущерба составила более 1 500 000 рублей.

Приморец совершил одиннадцать краж на территории дальневосточной столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры. С декабря 2020 года по апрель 2023 года горожанин, прикрыв лицо медицинской маской, взламывал дверные замки и проникал в квартиры.

Грабитель вытаскивал из чужих жилищ деньги, ювелирные изделия и электронную технику. Вещи он продавал либо прохожим, либо сдавал в ломбард. Один раз он похитил огнестрельный пистолет ограниченного поражения.

«Общая стоимость похищенного имущества превысила 1,5 млн. рублей, часть из украденного потерпевшим возвращена в ходе предварительного расследования по уголовному делу», — отметили в telegram-канале надзорного ведомства.

Суд признал виновным фигуранта дела, который совершил одиннадцать краж, в том числе совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба, в крупном размере. Также мужчину осудили за хищение огнестрельного оружия. Теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на пять лет и шесть месяцев. Ему необходимо будет выплатить компенсацию потерпевшим, — более 630 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что налетчики обворовывали грузовые поезда в Приморском крае.

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