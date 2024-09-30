Октябрь мощно напомнит о приближении холодов в Приморье

Posted 30 сентября, 01:03
Published 30 сентября, 01:03
Modified 30 сентября, 01:05
Updated 30 сентября, 01:05
Сегодня, 30 сентября, в регионе ожидается теплая погода. Однако ближе к вечеру к западным районам подойдут фронтальные разделы, которые принесут дожди. Несмотря на осадки, в крае будет теплее, чем в минувшее воскресенье, сообщает «Примгидромет».
Во вторник, 1 октября, непогода прогнозируется почти во всех уголках региона. Также начнутся похолодания. Ночью температурный фон составит +4 — +10 °C, на востоке — +11 — +15 °C. Днем +7 — +13 °C, восточные регионе чуть позже ощутят прохладу, поэтому столбики термометров покажут +14 — +20 °C.
Во Владивостоке сегодня будет тепло, но завтра в дальневосточной столице станет прохладнее — +9 — +13 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что настоящие морозы придут в Приморский край уже в октябре.
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