Октябрь мощно напомнит о приближении холодов в Приморье

Сегодня, 30 сентября, в регионе ожидается теплая погода. Однако ближе к вечеру к западным районам подойдут фронтальные разделы, которые принесут дожди. Несмотря на осадки, в крае будет теплее, чем в минувшее воскресенье, сообщает «Примгидромет».