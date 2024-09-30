Трусы или куртка? Пока одни утепляются, другие продолжают загорать в Приморье — видео

Posted 30 сентября, 10:29
Published 30 сентября, 10:29
Modified 30 сентября, 15:14
Updated 30 сентября, 15:14
В конце сентября жители Владивостока встретили загорающих на одном из городских пляжей. Мужчина отдыхал на берегу прямо у воды, рядом с ним сидели еще пара человек. Мимо в этот момент проходили люди в куртках.
Судя по всему, люди наслаждались теплом от осеннего солнца после купания. Во Владивостоке как раз настала удивительная пора, когда вода теплее, чем воздух. Только таким тихим вечером, когда нет ветра, можно погреться в лучах на берегу.
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