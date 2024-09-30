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Posted 30 сентября, 10:29

Published 30 сентября, 10:29

Modified 30 сентября, 15:14

Updated 30 сентября, 15:14

Жители Владивостока продолжают загорать в последние дни сентября

Трусы или куртка? Пока одни утепляются, другие продолжают загорать в Приморье — видео

30 сентября 2024, 10:29
Фото: vostokmedia.com

Жители Владивостока продолжают загорать в последние дни сентября

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Погода
Люди во Владивостоке не упускают момента окунуться воду перед тем как согреться на осенем солнце. Многие уже предвкушают наступление холодов и сильные дожди в октябре.

В конце сентября жители Владивостока встретили загорающих на одном из городских пляжей. Мужчина отдыхал на берегу прямо у воды, рядом с ним сидели еще пара человек. Мимо в этот момент проходили люди в куртках.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по всему, люди наслаждались теплом от осеннего солнца после купания. Во Владивостоке как раз настала удивительная пора, когда вода теплее, чем воздух. Только таким тихим вечером, когда нет ветра, можно погреться в лучах на берегу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье октябрь напомнит о приближении холодов.

Октябрь мощно напомнит о приближении холодов в Приморье
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