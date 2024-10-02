Главный энергетический форум Дальнего Востока стартовал в Южно-Сахалинске

На 30 сессиях будет представлено более 200 докладов на актуальные темы отрасли. В этом году 28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина», будет проходить в течение трех дней — со 2 по 4 октября. В этот раз он собрал участников, представляющих более 130 российских компаний — более 900 представителей бизнеса, власти и общественности. Среди участников — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, советник посольства Китая в РФ Гао Шисянь, первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Бусько, а также ученые, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России и профильные чиновники.