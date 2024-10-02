Главный энергетический форум Дальнего Востока стартовал в Южно-Сахалинске

Posted 2 октября, 04:39
Published 2 октября, 04:39
Modified 2 октября, 04:41
Updated 2 октября, 04:41
На главной площади столицы островного региона, перед зданием правительства открыли свои двери выставочные павильоны ведущих нефтегазовых компаний страны, большинство площадок энергетического форума открыты для жителей и гостей Сахалина. Общая площадь экспозиции составила более двух тысяч квадратных метров.
На 30 сессиях будет представлено более 200 докладов на актуальные темы отрасли. В этом году 28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина», будет проходить в течение трех дней — со 2 по 4 октября. В этот раз он собрал участников, представляющих более 130 российских компаний — более 900 представителей бизнеса, власти и общественности. Среди участников — губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, советник посольства Китая в РФ Гао Шисянь, первый вице-президент «Газпромбанка» Владимир Бусько, а также ученые, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России и профильные чиновники.
Предприятия подготовили обширную программу — участникам и гостям форума расскажут о передовых отечественных отраслевых разработках, технологиях и спецтехнике, а также проведут интерактивные и культурные мероприятия.
На торжественном открытии главного на Дальнем Востоке энергетического форума выступил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, который в своем приветствии отметил достижения нефтегазовой отрасли, сказав, что ее развитие в корне изменило жизнь островитян.
«Этот год для нефтегазовой отрасли особый. Мы отмечаем 30-летие шельфового проекта „Сахалин-2“ и 15-летие первого в России завода по сжижению природного газа. Запуск нефтегазовых проектов кардинально изменил экономику Сахалинской области, жизнь людей. И сегодня энергетический сектор остается основой развития нашего региона. У нас будут развиваться разные отрасли. Мы открываем новую страницу, которая ведет к локализации российских сервисов и радикальному снижению зависимости от иностранных технологий. Практически вся работа на шельфе сегодня ведется российскими компаниями. Локализация состоялась, и результаты последних нескольких лет это подтверждают», — подчеркнул губернатор Сахалина.
Роман Дашков, генеральный директор ООО «Сахалинская энергия» Роман Дашков особо подчеркнул значение форума и отметил особенности проходящих мероприятий. По его словам, открытый формат для форума применяется впервые, и позволит решить ряд задач отрасли. Он отметил, что посещение площадок доступно для всех желающих, и открытый формат форума нужно в будущем поддерживать, так как он помогает привлечь внимание молодежи к отрасли.
Отметим, что центральным и самым крупным стал павильон именно компании «Сахалинская энергия», показывающий 30-летнюю историю, основные этапы развития и перспективы предприятия. Гости торжественного открытия, включая главу региона, посетили выставочные павильоны, отдельно остановившись на выставке «Сахалинской энергии». Здесь Валерию Лимаренко представили последние разработки компании, образцы технологического оборудования и спецтехники, которые сегодня задействуют на островных шельфовых и нефтегазодобывающих проектах.
Начался форум с пленарной сессии, на которой были подведены итоги 30-летней работы в отрасли. Обсуждались стратегии развития нефтегазового сектора Сахалина и Дальнего Востока, значение международного сотрудничества, энергетическая стабильность макрорегиона, перспективы технологий сжиженного природного газа, меры поддержки ключевых проектов, а также достижения совместной работы науки и промышленности.
Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик уверен, что достижения и потенциал российских нефтегазовых компаний сможет импортозаместить технологии, а у добывающей отрасли региона просматриваются большие перспективы, что несомненно положительно скажется на развитии региона в целом. По его словам сегодня крайне важно поддерживать российских нефтяников, содействуя развитию шельфовых проектов.
«На выставке в рамках форума „Нефть и газ Сахалина“ представлены отечественные компании, которые призваны заместить импортные технологии. Отрадно видеть, что российские предприятия обладают всеми необходимыми компетенциями для обслуживания наших шельфовых проектов. Благодаря этому мы видим новые перспективы развития отрасли и островного региона в целом, так как нефтегазовый комплекс является ключевым источником доходов областного бюджета. На выставке также представлены нефтегазовые компании, которые активно привлекают новые кадры и создают перспективы для профессиональной самореализации островной молодежи», — прокомментировал Алексей Белик.
Кстати, именно вопрос импортозамещения станет ключевым на энергетическом форуме. На выставке показаны те передовые практики, которые помогут заменить зарубежные технологии. Так, посетителям павильона показали новую разработку, с помощью которой можно копировать детали сложного технологического оборудования для шельфовых проектов и соединения труб. В павильоне №2 установлен образец водородного поезда и уникальный инженерный VR-тренажер с возможностью управления краном на морской добывающей платформе.
Нефтегазовый форум — это не только демонстрация новых достижений отрасли, но и работа с молодежью, которую эксперты называют одной из главных. Впервые на полях форума, в бизнес-центре «Айхор» организована молодежная сессия, где учащиеся старших классов, студенты и выпускники вузов, а также молодые специалисты знакомятся с возможностями компаний и перспективами трудоустройства. По итогам трека 50 молодых жителей Сахалина получат предложения от ведущих нефтегазовых предприятий о работе, практике или стажировке.
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