На новый уровень: флагманские проекты нефтегазовой отрасли обсудили на Сахалине

Posted 2 октября, 07:56
Published 2 октября, 07:56
Modified 2 октября, 07:58
Updated 2 октября, 07:58
Название пленарной сессии — «Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели» говорит само за себя — сегодня Сахалин является ключевым регионом Дальнего Востока России по реализации приоритетных проектов нефтегазовой промышленности. А проекты по освоению нефтегазоносного шельфа острова уже вышли на новый, более высокий уровень развития, и это дает хорошие перспективы не только островному региону, но и отрасли в целом, а значит, и российской экономике. К такому выводу пришли участники пленарного заседания, прошедшего в рамках главного в ДФО энергетического форума.
Модератором дискуссии выступил известный российский журналист Сергей Брилев, а участниками обсуждения выступили представители региональных властей, федеральных учреждений, крупнейших предприятий отрасли и финансовых организаций.
Первое, на что обратили внимание участники сессии, это те положительные процессы в отрасли, которые стали наблюдаться после введения санкций недружественными станами. Они не только не оказали серьезного влияния на работу нефтегазового сектора, а наоборот, ускорили процессы импортозамещения. Во многом благодаря этому сегодня начинается новый этап развития проектов по освоению нефтегазоносного островного шельфа.
Один из таких ключевых проектов для Сахалинской области является «Сахалин-3», запуск которого станет мощным импульсом для отрасли. Еще одним важным для энергетического сектора станет строительство завода по производству топлива — компания «Газпром» в 2025 году уже завершит разработку обоснования инвестиций в проект. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, отметив, что в приоритете правительства области — обеспечение шельфовых проектов современными нефтесервисными услугами, максимально локализовав их в регионе.
«Три года назад совместно с компанией „Сахалинская энергия“ мы дали старт строительству Нефтегазового индустриального парка. На этой площадке отечественные компании будут проводить ремонт газотурбинных установок, заниматься обслуживанием и ремонтом скважин и трубопроводов, ремонтом вращающегося оборудования, техническим обслуживанием и гидравлическими испытаниями нефтегазового оборудования. Прежде значимая часть этих сервисных работ выполнялась за границей. Благодаря реализации этого проекта мы снижаем зависимость важнейшей отрасли от иностранных партнеров», — рассказал присутствующим на пленарном заседании Валерий Лимаренко.
Те стратегические задачи, которые стоят сегодня перед нефтегазовой отраслью, требуют и создания более современной транспортно-логистической инфраструктуры. В связи с этим в регионе началась модернизация Корсаковского морского порта, стартует строительство Поронайского порта. Это позволит ускорить обработку грузов, наладить экспорт продукции нефтегазового комплекса.
Глава региона отметил, что в области решается и вопрос развития энергетического комплекса. Так, на Сахалине в этом году уже запущен водородный полигон, который сегодня является крупной площадкой для отработки технологий производства, хранения и транспортировки нового экологически чистого топлива. Работа нового объекта поможет обеспечить энергией удаленные населенные пункты и автономные учреждения региона. Село Новиково на юге Сахалина, например, уже скоро сможет оценить новые возможности — там проходят испытания ветроэнергетической станции, которая использует также водород.
Реализация всех этих проектов требует притока высококвалифицированных кадров — спрос на специалистов в отрасли значительно вырос. И это еще одна стратегическая задача сахалинского правительства, отметил Валерий Лимаренко. Сегодня в Южно-Сахалинске строится кампус СахалинТех, создана Передовая инженерная школа. На базе этих учреждений будет идти подготовка специалистов для шельфовых и водородных проектов.
По словам генерального директора ООО «Сахалинская Энергия» Романа Дашкова, в отрасли нужно обеспечить необходимый уровень добычи ресурсов. Решением этой задачи длч шельфа острова Сахалина он видит кластерный подход.
«Эффективное освоение новых месторождений возможно только за счет применения кластерного подхода, предполагающего вовлечение месторождений-сателлитов, находящихся в непосредственной близости к развитой инфраструктуре действующих проектов, например проекта „Сахалин-2“, — подчеркнул он.
Участники дискуссии считают, что Сахалин может стать площадкой по созданию производств, связанных с нефтегазовой отраслью. Так, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Российского энергетического агентства Олег Жданеев отметил, что развитие освоения островного шельфа приведет к территориальному расширению.
«Если говорить о традиционном топливно-энергетическом комплексе, то рано или поздно мы придем в Арктику. И в этом отношении уникальное местоположение Сахалина позволяет ему стать площадкой для строительства ледостойких морских буровых установок», — сказал эксперт.
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