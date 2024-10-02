На новый уровень: флагманские проекты нефтегазовой отрасли обсудили на Сахалине

Название пленарной сессии — «Восточный форпост энергетической отрасли: технологические приоритеты и новые цели» говорит само за себя — сегодня Сахалин является ключевым регионом Дальнего Востока России по реализации приоритетных проектов нефтегазовой промышленности. А проекты по освоению нефтегазоносного шельфа острова уже вышли на новый, более высокий уровень развития, и это дает хорошие перспективы не только островному региону, но и отрасли в целом, а значит, и российской экономике. К такому выводу пришли участники пленарного заседания, прошедшего в рамках главного в ДФО энергетического форума.