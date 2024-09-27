«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в Приморье

Posted 27 сентября, 00:49
Published 27 сентября, 00:49
Modified 27 сентября, 00:51
Updated 27 сентября, 00:51
Ужасное дорожное происшествие случилось в Арсеньеве. Чудовищные кадры «разлетелись» в социальных сетях.
Силовики, спасатели и медики оперативно прибыли на место инцидента. Полицейские предварительно установили, что рулевой КАМАЗа, поворачивая на перекрестке, не уступил дорогу Toyota Grand HiAce.
В результате аварии пострадала рулевая микроавтобуса. Женщину госпитализировали в реанимацию городской больницы.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в пресс-службе МВД.
Шокированные приморцы желают пострадавшей скорейшего выздоровления.
«Отчетливо видно, что КАМАЗ нарушил»;
«КАМАЗ не прав, но он… КАМАЗ»;
«Есть в Арсеньеве проклятый перекресток, каждый день „целуются“»;
«А меня возмутили люди некоторые, стоят и смотрят».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль охватило пламя прямо на трассе в Приморском крае.
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