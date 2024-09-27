vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 00:49

Published 27 сентября, 00:49

Modified 27 сентября, 00:51

Updated 27 сентября, 00:51

«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в Приморье

«Женщина в реанимации»: подробности ДТП на «проклятом» перекрестке в Приморье

27 сентября 2024, 00:49
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
В Приморском крае произошло ужасное столкновение грузового авто и «микрика». В новых медиа появились подробности жуткого инцидента.

Ужасное дорожное происшествие случилось в Арсеньеве. Чудовищные кадры «разлетелись» в социальных сетях.

«Водителя вытаскивают из груды металла»: чудовищное ДТП попало на камеру в Приморье
Узнать подробнее

Силовики, спасатели и медики оперативно прибыли на место инцидента. Полицейские предварительно установили, что рулевой КАМАЗа, поворачивая на перекрестке, не уступил дорогу Toyota Grand HiAce.

В результате аварии пострадала рулевая микроавтобуса. Женщину госпитализировали в реанимацию городской больницы.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в пресс-службе МВД.

Шокированные приморцы желают пострадавшей скорейшего выздоровления.

«Отчетливо видно, что КАМАЗ нарушил»;
«КАМАЗ не прав, но он… КАМАЗ»;
«Есть в Арсеньеве проклятый перекресток, каждый день „целуются“»;
«А меня возмутили люди некоторые, стоят и смотрят».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль охватило пламя прямо на трассе в Приморском крае.

«Страшно проезжать»: автомобиль загорелся прямо на трассе в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Спасатели и полиция уже работают: автомобиль съехал с дороги во Владивостоке — фотоРаботают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеПротаранил и перевернул: жуткое ДТП с опрокидыванием произошло в Приморье — видео
#Новости#Проверка#Владивосток#Спасатели#Арсеньев#Законодательство#Полиция#Российская Федерация#Реанимация#Приморский край#ДТП#Силовики#Авария#Медики#Происшествия#Медиа#Пламя#Госпитализация
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика