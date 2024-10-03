Губернатор Сахалина дал старт первой очереди нефтегазового индустриального парка

Posted 3 октября, 01:43
Published 3 октября, 01:43
Modified 3 октября, 01:45
Updated 3 октября, 01:45
Вчера, 2 октября в Южно-Сахалинске введена в эксплуатацию первая очередь нефтегазового индустриального парка. Этого события ждали все ведущие компании нефтегазоворй отрасли, бизнес-сообщество островного региона, власти области. Глава региона, давая старт объекту, отметил, что парк имеет важное значение в развитии отрасли. Еще три года назад пришло понимание, что Сахалину остро необходима локализация нефтесервисов, тогда этот проект только стартовал.
«Сейчас мы понимаем, что это решение было своевременным и оправданным. От нас ушли иностранные компании, но их полностью заместили российские предприятия. Сегодня они успешно выполняют всю работу по обслуживанию шельфовых проектов. Эти компании будут работать здесь, на территории индустриального парка. Индустриальный парк важен не только для развития нефтегазовой отрасли, но и для всего региона в целом. Здесь будут отрабатываться уникальные технологии, которые можно применять в других сферах», — обратился к участникам церемонии Валерий Лимаренко, добавив, что запуск индустриального парка даст региону новые рабочие места, которые займут высококвалифицированные специалисты, жители Сахалина и Курил.
Строительные работы на объекте начались в 2022 году, сегодня в парке подготовлена инженерная инфраструктура и завершено строительство трех офисных комплексов, где будет работать инженерный состав. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подчеркнул, что на территории парка 12 резидентов уже возводят свои производственные помещения — компании будут оказывать сервисные услуги нефтегазовым предприятиям. Так, уже развернуто обслуживание различных узлов и агрегатов.
«Считаю, это важный и перспективный проект. Правительство региона продолжит поддерживать компании, которые будут создавать на нашей территории новые рабочие места, способствовать развитию важной отрасли экономики, создавать дополнительные источники средств для пополнения островного бюджета», — отметил Алексей Белик.
Торжественная церемония открытия первой очереди парка стала также и стартом проекта компании «Сахалинская энергия», которая является крупнейшим оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Генеральный директор Роман Дашков заявил о намерении компании арендовать помещения парка для размещения здесь персонала производственного и технического директоратов. Вместе с гендиректором Корпорации развития Сахалинской области Андреем Медведевым Роман Дашков подписал символический меморандум о намерениях. Руководитель «Сахалинской энергии» отметил значимость проекта и поблагодарил региональные власти за тот вклад, который делается в развитие отрасли на Сахалине.
«Мы планируем консолидировать на территории парка основной производственно-технический актив. Здесь будет создана индустриальная площадка для поддержания производства компании на надежном устойчивом уровне. Хочу поблагодарить губернатора Валерия Лимаренко за слаженную командную работу. Мы готовы взять обязательства за дальнейшее технологическое развитие парка. Впереди много вызовов, тем не менее наши специалисты к ним готовы», — сказал Роман Дашков.
Отметим, что проект реализуется Корпорация развития Сахалинской области на территории опережающего развития «Сахалин». По соглашению с КРДВ проекту компании «СахНИП”предоставлен земельный участок, доступны нулевые налоги на имущество и прибыль первые пять лет, снижены до 7,6% страховые взносы. В КРДВ Сахалина рассказали, что после завершения строительства и полного ввода в эксплуатацию на территории индустриального парка разместятся офисы, лаборатории, производственные базы и склады 18 компаний-резидентов.
Резиденты будут предоставлять комплексные услуги для нефтегазовых операторов, включая ремонт трубопроводов без остановки технологических процессов, восстановление газовых турбин, электродвигателей и генераторов, подводное обслуживание объектов и транспортировку негабаритных грузов. Резиденты смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работ, а также воспользоваться льготами.
«Меры господдержки эффективно помогают привлекать резидентов на площадки нефтегазового парка, развиваться уверенными темпами проекту в целом, обеспечивать своевременное и качественное импортозамещение ремонтного и сервисного обслуживания островных нефтегазовых проектов», — сказала директор ООО «КРДВ Сахалин и Курилы» Мария Гришинкова.
Уточняется, что до конца текущего года будут введены в работу четыре первых объекта резидентов — ООО «МеталлСервисНефтегаз», ООО «Сахалин Турбина Сервис», ООО «ВМС Инжиниринг», ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес Логистика». В рамках второй очереди парка сформировано 13 земельных участков с точками подключения к инженерной инфраструктуре, дорогами и благоустройством для реализации резидентами собственных инвестиционных проектов.
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