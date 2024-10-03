Губернатор Сахалина дал старт первой очереди нефтегазового индустриального парка

Строительные работы на объекте начались в 2022 году, сегодня в парке подготовлена инженерная инфраструктура и завершено строительство трех офисных комплексов, где будет работать инженерный состав. Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подчеркнул, что на территории парка 12 резидентов уже возводят свои производственные помещения — компании будут оказывать сервисные услуги нефтегазовым предприятиям. Так, уже развернуто обслуживание различных узлов и агрегатов.