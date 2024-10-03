Кровавая разборка: иностранец жестоко расправился с жителем Владивостока

Posted 3 октября, 02:16
Published 3 октября, 02:16
Modified 3 октября, 02:18
Updated 3 октября, 02:18
Иностранец поссорился с жителями дальневосточной столицы и убил одного из оппонентов, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Предварительно было установлено, что у мужчины в алкогольном состоянии начался конфликт с двумя горожанами. В ходе выяснения отношений обвиняемый достал предмет, похожий на нож, и ударил им семь раз в область головы, шеи и тела приморца. Также фигурант нанес не менее двух ударов в грудь второго потерпевшего.
«От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте преступления, второму потерпевшему удалось убежать в результате оказания им активного сопротивления нападавшему», — отметили в надзорном ведомстве.
Подозреваемый обвиняется в убийстве и покушении на убийство, направленное на причинение смерти двум лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
«Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые убили многодетную семью в Приморье.
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