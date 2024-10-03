Кровавая разборка: иностранец жестоко расправился с жителем Владивостока

Предварительно было установлено, что у мужчины в алкогольном состоянии начался конфликт с двумя горожанами. В ходе выяснения отношений обвиняемый достал предмет, похожий на нож, и ударил им семь раз в область головы, шеи и тела приморца. Также фигурант нанес не менее двух ударов в грудь второго потерпевшего.