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Posted 3 октября, 02:16

Published 3 октября, 02:16

Modified 3 октября, 02:18

Updated 3 октября, 02:18

Конфликт незнакомцев закончился убийством в Приморье

Кровавая разборка: иностранец жестоко расправился с жителем Владивостока

3 октября 2024, 02:16
Фото: 1MI

Конфликт незнакомцев закончился убийством в Приморье

Сюжет
Суд
Иностранный гражданин вступил в перепалку с мужчинами во Владивостоке. Однако словесно уладить разногласия не удалось, — в ход пошел нож.

Иностранец поссорился с жителями дальневосточной столицы и убил одного из оппонентов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предварительно было установлено, что у мужчины в алкогольном состоянии начался конфликт с двумя горожанами. В ходе выяснения отношений обвиняемый достал предмет, похожий на нож, и ударил им семь раз в область головы, шеи и тела приморца. Также фигурант нанес не менее двух ударов в грудь второго потерпевшего.

«От полученных ранений один из потерпевших скончался на месте преступления, второму потерпевшему удалось убежать в результате оказания им активного сопротивления нападавшему», — отметили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый обвиняется в убийстве и покушении на убийство, направленное на причинение смерти двум лицам, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

«Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые убили многодетную семью в Приморье.

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