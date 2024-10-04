Хорошую погоду обещают в выходной синоптики в Приморье

В течение дня в Приморье будет наблюдаться переменная облачность. Ночью ветер будет юго-западным, слабым до умеренного, а днем сменится на южный и юго-восточный, ожидается умеренный, а к вечеру — сильный. Температура воздуха ночью варьируется от -4 до +10°C, а днем поднимется до +18…+23°C.