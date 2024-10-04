Хорошую погоду обещают в выходной синоптики в Приморье

Posted 4 октября, 10:48
Published 4 октября, 10:48
Modified 4 октября, 10:48
Updated 4 октября, 10:48
В течение дня в Приморье будет наблюдаться переменная облачность. Ночью ветер будет юго-западным, слабым до умеренного, а днем сменится на южный и юго-восточный, ожидается умеренный, а к вечеру — сильный. Температура воздуха ночью варьируется от -4 до +10°C, а днем поднимется до +18…+23°C.
Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура составит +10…+12°C, в то время как днем воздух прогреется до +17…+19°C. Ветер будет юго-западным ночью и юго-восточным днем.
В Уссурийске ожидается небольшая облачность, также без осадков. Ночная температура составит +4…+6°C, а днем воздух прогреется до +20…+22°C. Ветер здесь также будет слабым до умеренного.
Находка порадует жителей небольшой облачностью и отсутствием осадков. Ночью температура воздуха составит +7…+9°C, а днем — +18…+20°C. Ветер, как и в других городах, будет слабым до умеренного.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))