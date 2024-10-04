vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 10:48

Published 4 октября, 10:48

Modified 4 октября, 10:48

Updated 4 октября, 10:48

Хорошую погоду обещают в выходной синоптики в Приморье

Хорошую погоду обещают в выходной синоптики в Приморье

4 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
Завтра, 5 октября, жители Приморского края смогут насладиться благоприятными погодными условиями. Поле повышенного атмосферного давления обеспечит региону ясное небо и отсутствие осадков.

В течение дня в Приморье будет наблюдаться переменная облачность. Ночью ветер будет юго-западным, слабым до умеренного, а днем сменится на южный и юго-восточный, ожидается умеренный, а к вечеру — сильный. Температура воздуха ночью варьируется от -4 до +10°C, а днем поднимется до +18…+23°C.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура составит +10…+12°C, в то время как днем воздух прогреется до +17…+19°C. Ветер будет юго-западным ночью и юго-восточным днем.

В Уссурийске ожидается небольшая облачность, также без осадков. Ночная температура составит +4…+6°C, а днем воздух прогреется до +20…+22°C. Ветер здесь также будет слабым до умеренного.

Находка порадует жителей небольшой облачностью и отсутствием осадков. Ночью температура воздуха составит +7…+9°C, а днем — +18…+20°C. Ветер, как и в других городах, будет слабым до умеренного.

Читайте также:
Снова похолодает? Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу в ПриморьеОт +8 до +28: каким будет третий день осени в Приморье?На западе дожди, а на юге ветра: будет очень свежо — погода в Приморье 30 августа
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Ветер#Приморский край#Синоптики#Осадки#Приморье#Температура воздуха#Облачность#Атмосферное давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика