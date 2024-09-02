От +8 до +28: каким будет третий день осени в Приморье?

Posted 2 сентября, 09:49
Published 2 сентября, 09:49
Modified 2 сентября, 10:10
Updated 2 сентября, 10:10
Третьего сентября погоду в Приморье будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер ночью будет северо-западный, днём сменится на юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +17°С, а днём от +23 до +28°С.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью ветер будет умеренный северо-западный, к концу ночи сильный, а днём умеренный северо-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17°С, а днём от +23 до +25°С.
В Уссурийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет умеренный южный, затем юго-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +11°С, а днём от +26 до +28°С.
В Находке также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет слабый до умеренного, ночью северный, к концу дня умеренный южный или юго-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15°С, а днём от +25 до +27°С.
Температура воды в Амурском заливе составит +23°С, в заливе Находка +20°С и в заливе Посьета +25°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный тайфун движется к северу от Филиппин в Тихом океане. Может ли он грозить Приморью, рассказали синоптики.