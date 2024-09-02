От +8 до +28: каким будет третий день осени в Приморье?

В Находке также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет слабый до умеренного, ночью северный, к концу дня умеренный южный или юго-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15°С, а днём от +25 до +27°С.