Срываем с себя куртки: невероятно теплая погода порадует Приморье — когда?

В воскресенье, 6 октября, из Хабаровска в Приморье наведаются фронтальные разделы, которые принесут небольшие дожди на севере. Другие районы не ощутят «мокрого» настроения погоды. Ночью температура воздуха составит +1 — +9 °С, на южном побережье — +10 — +15 °С. День выдастся прохладнее, чем накануне, — термометры покажут на 1 — 3 градуса меньше.