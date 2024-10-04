Срываем с себя куртки: невероятно теплая погода порадует Приморье — когда?

Posted 4 октября, 00:44
Published 4 октября, 00:44
Modified 4 октября, 00:46
Updated 4 октября, 00:46
В выходные погода в регионе будет переменчивой, сообщает «Примгидромет».
В субботу, 5 октября, край окажется в теплом секторе хабаровского циклона. Столбики термометров поднимутся еще выше, — +17 — +24 °С.
В воскресенье, 6 октября, из Хабаровска в Приморье наведаются фронтальные разделы, которые принесут небольшие дожди на севере. Другие районы не ощутят «мокрого» настроения погоды. Ночью температура воздуха составит +1 — +9 °С, на южном побережье — +10 — +15 °С. День выдастся прохладнее, чем накануне, — термометры покажут на 1 — 3 градуса меньше.
Во Владивостоке воздух прогреется до +17 — +19 °С. В выходные осадков не ожидается, температурный фон не претерпит существенных изменений. Минимальные температуры составят — +10 — +14 °С, а максимальные будут колебаться от +17 до +21 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие погодные аномалии ждут жителей Приморья в октябре.
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