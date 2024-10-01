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Posted 30 сентября, 23:16

Published 30 сентября, 23:16

Modified 30 сентября, 23:19

Updated 30 сентября, 23:19

Какая ожидается погода в октябре в Приморском крае?

Погодные аномалии октября: чем удивит второй осенний месяц в Приморье?

30 сентября 2024, 23:16
Фото: Изображение Midjourney

Какая ожидается погода в октябре в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Сентябрь выдался достаточно солнечным и теплым в Приморском крае. Каким же будет второй месяц осени? — узнаете в материале.

Вот и начался второй осенний месяц. Каким же бывает октябрь в Приморье? В регионе средние месячные температуры составляют +6 — +10 °C, на севере — +2 — +4 °C. Исторический максимум — -28 — +31 °C. Абсолютный минимум зафиксирован был в горных районах -19 — -21 °C.

Однако, по прогнозам специалистов из «Примгидромета», октябрь в 2024 году не удивит аномальными показателями на термометрах. Средняя месячная температура прогнозируется в пределах +5 — +10 °C, на севере — +1 — +3 °C.

Стоит отметить, что расчеты синоптиков все же выявили отклонения от норм. В нынешнем году в октябре осадков ожидается меньше среднего многолетнего количества.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сухая погода может повлиять на пожароопасную обстановку в Приморском крае. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Нужна слаженная работа»: Олег Кожемяко об усилении противопожарных мер в Приморье
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