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Posted 20 сентября, 02:26

Published 20 сентября, 02:26

Modified 20 сентября, 02:28

Updated 20 сентября, 02:28

Холода и теплая погода будут сменять друг друга в Приморье

Ночью -4°С, днем +23°С: мороз и солнце схлестнутся на территории Приморского края

20 сентября 2024, 02:26

Холода и теплая погода будут сменять друг друга в Приморье

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Погода
Погодная обстановка в Приморском крае ожидается переменчивой на следующей неделе. Жители региона ощутят и дожди, и ветер, и понижение температур и теплоту последних сентябрьских дней.

На следующей неделе будет теплее, чем сегодня, 20 сентября, сообщает «Примгидромет».

В понедельник, 23 сентября, станет солнечно и слегка ветрено. Максимальный температурный режим будет колебаться от +17 до +23 °С. Однако ночь с воскресенья выдастся морозной, — -4 + +3 °С, на побережье прогнозируется +4 — +10 °С.

Во вторник, 24 сентября, китайский циклон принесет потепление в регион на 1 — 4 градуса.

В среду, 25 сентября, к краю подойдут фронтальные разделы, которые уменьшат выхолаживание и принесут дожди в некоторых районах. Ночные температуры составят +3 — +10 °С, на юге +11 — +16 °С. Дневные температуры не изменятся в сравнении с показателями вторника.

Во Владивостоке день начнется с солнца прохлады, — +8 — +10 °С. После обеда воздух прогреется до +18 — +21 °С. Во вторник хорошая погода сохранится, даже станет чуточку теплее. Утром — +12 — +15, днем — +19 — +22 °С. В среду возможны небольшой дожди и усиление юго-восточного ветра. Минимальные температуры повысятся, а максимальные немного понизятся.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в Приморском крае будет по-осеннему прохладно.

Холода ударили: дожди и низкие температуры наведаются в Приморский край
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