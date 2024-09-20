Ночью -4°С, днем +23°С: мороз и солнце схлестнутся на территории Приморского края

Posted 20 сентября, 02:26
Published 20 сентября, 02:26
Modified 20 сентября, 02:28
Updated 20 сентября, 02:28
На следующей неделе будет теплее, чем сегодня, 20 сентября, сообщает «Примгидромет».
В понедельник, 23 сентября, станет солнечно и слегка ветрено. Максимальный температурный режим будет колебаться от +17 до +23 °С. Однако ночь с воскресенья выдастся морозной, — -4 + +3 °С, на побережье прогнозируется +4 — +10 °С.
Во вторник, 24 сентября, китайский циклон принесет потепление в регион на 1 — 4 градуса.
В среду, 25 сентября, к краю подойдут фронтальные разделы, которые уменьшат выхолаживание и принесут дожди в некоторых районах. Ночные температуры составят +3 — +10 °С, на юге +11 — +16 °С. Дневные температуры не изменятся в сравнении с показателями вторника.
Во Владивостоке день начнется с солнца прохлады, — +8 — +10 °С. После обеда воздух прогреется до +18 — +21 °С. Во вторник хорошая погода сохранится, даже станет чуточку теплее. Утром — +12 — +15, днем — +19 — +22 °С. В среду возможны небольшой дожди и усиление юго-восточного ветра. Минимальные температуры повысятся, а максимальные немного понизятся.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня в Приморском крае будет по-осеннему прохладно.