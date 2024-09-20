Ночью -4°С, днем +23°С: мороз и солнце схлестнутся на территории Приморского края

Во Владивостоке день начнется с солнца прохлады, — +8 — +10 °С. После обеда воздух прогреется до +18 — +21 °С. Во вторник хорошая погода сохранится, даже станет чуточку теплее. Утром — +12 — +15, днем — +19 — +22 °С. В среду возможны небольшой дожди и усиление юго-восточного ветра. Минимальные температуры повысятся, а максимальные немного понизятся.