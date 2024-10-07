Китайский препарат обернулся «уголовкой» для гида из Приморья

Posted 7 октября, 06:18
Published 7 октября, 06:18
Modified 7 октября, 06:26
Updated 7 октября, 06:26
Дело о контрабанде из Китая лекарства для похудения направили на рассмотрение в суд.
По информации приморской транспортной прокуратуры, обвинение предъявлено 53-летнему жителю Фокино. Его обвиняют в контрабанде сильнодействующих препаратов по закону Российской Федерации.
По версии следствия, в марте 2024 года мужчина, возглавлявший туристическую группу в Китае, приобрел 4 упаковки препарата для снижения веса, содержащего запрещенное в России вещество.
Зная о запрете на провоз препарата через границу, подсудимый спрятал 120 капсул среди других лекарств в своем багаже. Однако контрольные органы выявили нарушение.
Возбуждено уголовное дело. Производство передали в Приморский краевой суд.
Ранее «Восток-Медиа» писало о крупной контрабанде в Приморье.