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Posted 7 октября, 06:18

Published 7 октября, 06:18

Modified 7 октября, 06:26

Updated 7 октября, 06:26

Китайский препарат обернулся «уголовкой» для гида из Приморья

Китайский препарат обернулся «уголовкой» для гида из Приморья

7 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
В Пограничном районном суде Приморского края рассматривают уголовное дело против жителя Фокино по обвинению в контрабанде сильнодействующего вещества из Китая. При прохождении границы он спрятал всю партию в своих вещах.

Дело о контрабанде из Китая лекарства для похудения направили на рассмотрение в суд.

По информации приморской транспортной прокуратуры, обвинение предъявлено 53-летнему жителю Фокино. Его обвиняют в контрабанде сильнодействующих препаратов по закону Российской Федерации.

По версии следствия, в марте 2024 года мужчина, возглавлявший туристическую группу в Китае, приобрел 4 упаковки препарата для снижения веса, содержащего запрещенное в России вещество.

Зная о запрете на провоз препарата через границу, подсудимый спрятал 120 капсул среди других лекарств в своем багаже. Однако контрольные органы выявили нарушение.

Возбуждено уголовное дело. Производство передали в Приморский краевой суд.

Ранее «Восток-Медиа» писало о крупной контрабанде в Приморье.

Крупная партия: 20 тонн товара завернули пограничники в Приморском крае
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