Вой своры собак не дает спать жителям Владивостока — видео

Posted 7 октября, 04:58
Published 7 октября, 04:58
Modified 7 октября, 05:01
Updated 7 октября, 05:01
В самом центре Владивостока жильцы многоэтажки завели целую стаю псов, которая мешает всем соседям спокойно жить.
На Тигровой, 22, по словам жителей дома, в квартире на первом этаже семья завела свору собак.
Постоянный вой, лай и неприятный запах не дают покоя другим жителям. В сети появилось видео с жутким шумом. По словам автора ролика, такая ситуация каждый день.
Визг псов слышен и в подъезде. Жуткий вой раздается на весь дом.