vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 04:58

Published 7 октября, 04:58

Modified 7 октября, 05:01

Updated 7 октября, 05:01

Собачники терроризируют своих соседей во Владивостоке

Вой своры собак не дает спать жителям Владивостока — видео

7 октября 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney

Собачники терроризируют своих соседей во Владивостоке

Сюжет
Многоквартирный дом
В центре Владивостока жильцы одной из многоэтажек завели целую свору собак в своей квартире. Их соседи в ужасе от воя псов, который раздается на всю округу и днем, и ночью.

В самом центре Владивостока жильцы многоэтажки завели целую стаю псов, которая мешает всем соседям спокойно жить.

На Тигровой, 22, по словам жителей дома, в квартире на первом этаже семья завела свору собак.

Постоянный вой, лай и неприятный запах не дают покоя другим жителям. В сети появилось видео с жутким шумом. По словам автора ролика, такая ситуация каждый день.

Видео: primorye_online.

Визг псов слышен и в подъезде. Жуткий вой раздается на весь дом.

Видео: primorye_online.

Ранее «Восток-Медиа» писало о собаке, которую выкинули с пятого этажа во Владивостоке.

«Еще живой»: пса выбросили с пятого этажа во Владивостоке — фото, видео (18+)
Узнать подробнее
Читайте также:
Дым отрезал путь к выходу: женщина оказалась в ловушке пожара во ВладивостокеПочти 40 жертв: громкая история медведя-людоеда получила продолжение в ПриморьеМедведь-людоед растерзал собак в приюте для животных в Приморье? — новые медиа
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Многоквартирный дом#Собаки#Жалобы#Соседи#Приморский край
Подпишитесь