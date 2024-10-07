Вой своры собак не дает спать жителям Владивостока — видео

Собачники терроризируют своих соседей во Владивостоке

Сюжет Многоквартирный дом

В центре Владивостока жильцы одной из многоэтажек завели целую свору собак в своей квартире. Их соседи в ужасе от воя псов, который раздается на всю округу и днем, и ночью.