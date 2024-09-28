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Posted 28 сентября, 02:07

Published 28 сентября, 02:07

Modified 28 сентября, 02:11

Updated 28 сентября, 02:11

Женщина не смогла сама выбраться из квартиры во время пожара во Владивостоке

Дым отрезал путь к выходу: женщина оказалась в ловушке пожара во Владивостоке

28 сентября 2024, 02:07
Фото: Изображение Midjourney

Женщина не смогла сама выбраться из квартиры во время пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Пламя охватило одну из квартир трехэтажного дома во Владивостоке. Горожанка не смогла эвакуироваться из задымленного помещения самостоятельно.

В дальневосточной столице на Окатовой произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В одном из жилищ полыхал титан в ванной. Спасатели прибыли на место происшествия за семь минут и спасли женщину, которая не могла выбраться из квартиры из-за сильного задымления. Огнеборцы быстро потушили пожар, который распространился на площади около одного квадратного метра.

«Наиболее вероятная причина — аварийный режим работы водонагревателя», — отметили в telegram-канале спасателей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке загорелась новостройка.

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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Спасатели#Многоквартирный дом#Задымление#Приморский край#Огонь#Женщина#Происшествия
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