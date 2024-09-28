Дым отрезал путь к выходу: женщина оказалась в ловушке пожара во Владивостоке

Posted 28 сентября, 02:07
Published 28 сентября, 02:07
Modified 28 сентября, 02:11
Updated 28 сентября, 02:11
В дальневосточной столице на Окатовой произошло возгорание в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В одном из жилищ полыхал титан в ванной. Спасатели прибыли на место происшествия за семь минут и спасли женщину, которая не могла выбраться из квартиры из-за сильного задымления. Огнеборцы быстро потушили пожар, который распространился на площади около одного квадратного метра.
«Наиболее вероятная причина — аварийный режим работы водонагревателя», — отметили в telegram-канале спасателей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке загорелась новостройка.
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