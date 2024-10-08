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Posted 8 октября, 00:40

Published 8 октября, 00:40

Modified 8 октября, 00:42

Updated 8 октября, 00:42

Асфальтоукладчик раздавил рабочего в Приморье

Асфальтоукладчик раздавил рабочего в Приморье

8 октября 2024, 00:40
Фото: prosecutor_pk
Сюжет
Безопасность
Прокуратура Красноармейского района расследует гибель рабочего на производстве в Приморье. Установлено, что асфальтоукладчик тронулся и насмерть задавил работника.

Прокуратура Красноармейского района Приморья начала расследование обстоятельств гибели работника под колёсами асфальтоукладчика.

По предварительным данным, утром 7 октября 2024 года на территории производственной базы в поселке Богуславец рабочий погиб в результате несчастного случая с асфальтоукладчиком, который тронулся и наехал на него во время осмотра.

На место происшествия прибыл прокурор района.

Надзорный орган проведет проверку выполнения законных требований по охране труда и соблюдению безопасности на производстве.

Ход и результаты расследования контролирует краевая прокуратура.

Ранее «Восток-Медиа» писало о волне несчастных случаев в Приморье.

От смерти под завалами до удара об ковш: волна несчастных случаев накрыла Приморье?
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