Асфальтоукладчик раздавил рабочего в Приморье

Posted 8 октября, 00:40
Published 8 октября, 00:40
Modified 8 октября, 00:42
Updated 8 октября, 00:42
Прокуратура Красноармейского района Приморья начала расследование обстоятельств гибели работника под колёсами асфальтоукладчика.
По предварительным данным, утром 7 октября 2024 года на территории производственной базы в поселке Богуславец рабочий погиб в результате несчастного случая с асфальтоукладчиком, который тронулся и наехал на него во время осмотра.
На место происшествия прибыл прокурор района.
Надзорный орган проведет проверку выполнения законных требований по охране труда и соблюдению безопасности на производстве.
Ход и результаты расследования контролирует краевая прокуратура.
Ранее «Восток-Медиа» писало о волне несчастных случаев в Приморье.