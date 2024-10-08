Легенда нескольких поколений вновь увидела свет во Владивостоке

Posted 8 октября, 03:13
Published 8 октября, 03:13
Modified 8 октября, 03:15
Updated 8 октября, 03:15
На Дальзаводе завершили плановый ремонт учебного судна «Паллада». Легенда, любимая несколькими поколениями жителей Приморья, уже стала одним из символов края.
Уже скоро отремонтированный и посвежевший фрегат вновь увидит свет.
Специалистам осталось только подготовить его к спуску на воду: они уже заливают док водой.
На паруснике провели масштабные работы. Судно очистили и покрасили, а защитные элементы заменили.