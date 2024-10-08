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Posted 8 октября, 03:13

Published 8 октября, 03:13

Modified 8 октября, 03:15

Updated 8 октября, 03:15

Легенда нескольких поколений вновь увидела свет во Владивостоке

Легенда нескольких поколений вновь увидела свет во Владивостоке

8 октября 2024, 03:13
Фото: csdalzavod
Сюжет
Ремонт
На Дальзаводе во Владивостоке завершён доковый ремонт учебного фрегата «Паллада». Уже скоро парусник снова увидит свет.

На Дальзаводе завершили плановый ремонт учебного судна «Паллада». Легенда, любимая несколькими поколениями жителей Приморья, уже стала одним из символов края.

Уже скоро отремонтированный и посвежевший фрегат вновь увидит свет.

Специалистам осталось только подготовить его к спуску на воду: они уже заливают док водой.

Видео: csdalzavod.

На паруснике провели масштабные работы. Судно очистили и покрасили, а защитные элементы заменили.

Фото: csdalzavod

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Японском море френату «Паллада» на помощь спешили катера.

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