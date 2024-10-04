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Posted 4 октября, 07:14

Published 4 октября, 07:14

Modified 4 октября, 07:16

Updated 4 октября, 07:16

Закончился ремонт проблемного моста в Приморском крае

История в трех актах: эпопея с «адским» мостом подошла к концу в Приморье — видео

4 октября 2024, 07:14
Фото: vostokmedia.com

Закончился ремонт проблемного моста в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
«Повесть» о многострадальном мостовом сооружении подошла к концу в Приморском крае. Мост, который был «как после бомбежки», превратился в «полосу для взлета».

В конце июля текущего года автомобилистка поделилась с редакцией информацией о мостовом сооружении в плачевном состоянии. Участок дороги в Черниговском районе сковывали бесконечные пробки из-за ужасного состояния асфальтового полотна.

«Дорога как после бомбежки»: огромные пробки собираются на мосту в Приморье — фото
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Однако в начале сентября обстановка на проблемном мосту кардинально поменялась, — рабочие подготовили территорию на трассе Уссури к укладке нового дорожного покрытия.

«Пробок будто и не бывало»: многострадальный мост ремонтируют в Приморье — видео
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Сегодня, 4 октября, девушка рассказала о том, что сооружение уже радует водителей, — идеальный асфальт «красуется» на многострадальном участке.

«Не проехала, а „пролетела“. Идеальная дорога», — отметила жительница Владивостока.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что запустили движение на мосту, который является важным элементом на автодороге Артем — Находка — Порт Восточный.

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