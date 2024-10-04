История в трех актах: эпопея с «адским» мостом подошла к концу в Приморье — видео

Posted 4 октября, 07:14
Published 4 октября, 07:14
Modified 4 октября, 07:16
Updated 4 октября, 07:16
В конце июля текущего года автомобилистка поделилась с редакцией информацией о мостовом сооружении в плачевном состоянии. Участок дороги в Черниговском районе сковывали бесконечные пробки из-за ужасного состояния асфальтового полотна.
Однако в начале сентября обстановка на проблемном мосту кардинально поменялась, — рабочие подготовили территорию на трассе Уссури к укладке нового дорожного покрытия.
Сегодня, 4 октября, девушка рассказала о том, что сооружение уже радует водителей, — идеальный асфальт «красуется» на многострадальном участке.
«Не проехала, а „пролетела“. Идеальная дорога», — отметила жительница Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что запустили движение на мосту, который является важным элементом на автодороге Артем — Находка — Порт Восточный.
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