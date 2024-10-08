Люди чудом спаслись из горящего дома в Приморье

Posted 8 октября, 07:07
Published 8 октября, 07:07
Modified 8 октября, 07:09
Updated 8 октября, 07:09
Инцидент в Дальнереченском районе мог привести к трагедии.
В прнедельник вечером в поселке Малиново на улице Пионерской на веранде жилого дома загорелась распределительная коробка.
В момент возгорания в доме находились мужчина и две женщины. Услышав шум, мужчина открыл входную дверь и столкнулся с огнем. Чтобы избежать угрозы, люди выбрались наружу через окно. При эвакуации 55-летняя женщина получила ожоги спины. К счастью, все выжили.
Причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.
Сотрудники МЧС предупреждают, что нельзя допускать перегрузок в электросети, и важно регулярно проверять состояние проводки у себя дома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на побережье в Приморье.