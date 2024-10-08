Люди чудом спаслись из горящего дома в Приморье

В момент возгорания в доме находились мужчина и две женщины. Услышав шум, мужчина открыл входную дверь и столкнулся с огнем. Чтобы избежать угрозы, люди выбрались наружу через окно. При эвакуации 55-летняя женщина получила ожоги спины. К счастью, все выжили.