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Posted 8 октября, 07:07

Published 8 октября, 07:07

Modified 8 октября, 07:09

Updated 8 октября, 07:09

Люди чудом спаслись из горящего дома в Приморье

Люди чудом спаслись из горящего дома в Приморье

8 октября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Пожар начался в Малиново в Приморском крае. Огонь распространялся с веранды дома. Возгорание могло обернуться трагедией, сообщают специалисты МЧС.

Инцидент в Дальнереченском районе мог привести к трагедии.

В прнедельник вечером в поселке Малиново на улице Пионерской на веранде жилого дома загорелась распределительная коробка.

В момент возгорания в доме находились мужчина и две женщины. Услышав шум, мужчина открыл входную дверь и столкнулся с огнем. Чтобы избежать угрозы, люди выбрались наружу через окно. При эвакуации 55-летняя женщина получила ожоги спины. К счастью, все выжили.

Фото: mchs_vdk

Причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

Сотрудники МЧС предупреждают, что нельзя допускать перегрузок в электросети, и важно регулярно проверять состояние проводки у себя дома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на побережье в Приморье.

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