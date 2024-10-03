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Posted 3 октября, 03:55

Published 3 октября, 03:55

Modified 3 октября, 03:57

Updated 3 октября, 03:57

Пожар случился на базе недалеко от Уссурийска в Приморском крае

Пламя всплыхнуло ближе к ночи: обстоятельства пожара в Приморском крае

3 октября 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney

Пожар случился на базе недалеко от Уссурийска в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В среду вечером в селе Борисовка под Уссурийском в Приморье горел вагончик-сторожка на частной базе для хранения строительных материалов. Пожарные подробно рассказали о том, что случилось.

В среду вечером в поселке Борисовка в Уссурийском городском округе загорелась небольшая постройка, используемая в качестве охранного помещения. Пожар начался на территории частной базы для хранения стройматериалов.

Сотрудники пожарной службы МЧС быстро потушили огонь, который охватил примерно 20 квадратных метров.

Выяснилось, что один мужчина получил травмы из-за огня. Причину возгорания продолжают выяснять.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который начался в жилой многоэтажке во Владивостоке.

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