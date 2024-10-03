Пламя всплыхнуло ближе к ночи: обстоятельства пожара в Приморском крае

Posted 3 октября, 03:55
Published 3 октября, 03:55
Modified 3 октября, 03:57
Updated 3 октября, 03:57
В среду вечером в поселке Борисовка в Уссурийском городском округе загорелась небольшая постройка, используемая в качестве охранного помещения. Пожар начался на территории частной базы для хранения стройматериалов.
Сотрудники пожарной службы МЧС быстро потушили огонь, который охватил примерно 20 квадратных метров.
Выяснилось, что один мужчина получил травмы из-за огня. Причину возгорания продолжают выяснять.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре, который начался в жилой многоэтажке во Владивостоке.
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