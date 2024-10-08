Олег Кожемяко: За пять лет бюджет лесной отрасли увеличился в пять раз

Posted 8 октября, 05:05
Published 8 октября, 05:05
Modified 8 октября, 05:24
Updated 8 октября, 05:24
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, начиная обсуждение краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027-е годы, обратил внимание присутствующих на то объем средств, который сегодня идет на финансирование исполнение полномочий министерства лесного хозяйства.
«Отмечу, что бюджет на исполнение лесных полномочий с 2021 года увеличился в пять раз. В 2025 году на эти цели запланировано 1,7 миллиарда рублей. На полномочия по охране объектов животного мира на следующий год запланировано 310 миллионов рублей, обращаю внимание, что с 2021 года это финансирование увеличилось в четыре раза. Общий объем средств направляемых министерству и его подведомственным учреждениям на следующий год составляет более двух миллиардов рублей, а с учетом федерального финансирования, этот объем превысит 3 миллиарда», — подчеркнул глава региона.
Он особо обратил внимание на то, что привлечение софинансирования позволило увеличить зарплаты лесничим и охотоведам, довести их почти до средне краевого уровня, начиная с 20-25 тысяч рублей в 2021 году и до 70 тысяч рублей, а по некоторым должностям и более — в 2024-м.
«Мы выделяем средства на закупку новой техники и оборудования, для ремонта контор лесничих, спецодежду и форменное обмундирование. Создали в этом году новую лесопожарную станцию в наиболее горимом муниципалитете — Хасанском округе, и эти затраты уже принесли результаты. В крае прекращены промышленные незаконные рубки леса, природные пожары сведены к историческому минимуму, 98 процентов из них тушится в первые сутки», — заявил Олег Кожемяко.
Значимым является результат по сохранению популяции тигра, эта работа была осложнена произошедшей в 20-21-х годах вспышкой африканской чумы свиней. Однако, как отметил губернатор, численность тигра не только не сократилась, а продолжает увеличиваться. Первый замминистр лесного хозяйства Евгений Чувасов добавил, что это стало возможным благодаря проводимой работе.
«С точки зрения охотничьего хозяйства в нашем ведении находится 13 миллионов гектаров охотугодий, а также более полумиллиона гектаров краевых ООПТ. Нашими основными направлениями работы является охрана ООПТ и сохранение наших редких видов, а также устойчивое развитие охотничьего хозяйства, в том числе, в общедоступных охотничьих угодьях. Несмотря на вспышку АЧС, которая произошла в 20-21 годах, общая численность копытных в регионе с настоящему моменту восстановилась и даже показала умеренный рост за счет увеличения поголовья изюбря и косули», — сказал замминистра.
Продолжая тему сохранения крупных хищников на территории края, Евгений Чувасов пояснил, что в этом году в регионе фиксируется довольно большое количество конфликтных ситуаций с крупными хищниками, в том числе, с амурским тигром. Однако благодаря финансированию, которое было выделено на оснащение специализированных конфликтных групп при министерстве, все конфликтные ситуации в крае успешно разрешаются.
Олег Кожемяко отдельно отметил успехи профильного ведомства в работе по обеспечению отрасли кадрами.
«Сегодня в каждом муниципалитете созданы школьные лесничества, в которых учится более 400 школьников. В этом году впервые направлено на целевое обучение в Белоруссию 18 лучших выпускников школьных лесничеств. Это наши будущие директора лесхозов, руководители успешных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. За счет краевого бюджета еще 39 человек получает среднее специальное лесное образование в Приморье. Уже формируются новые группы студентов на следующий год», — подчеркнул глава региона.
Хороших результатов удалось добиться в борьбе с промышленными незаконными рубками лесов. Министр лесного хозяйства края отметил, что это стало возможным благодаря финансированию из краевогоо бюджета.
«По незаконным рубкам нам удалось достичь довольно внушительных результатов, у нас практически искоренены крупные промышленные незаконные рубки. В этом году уже третий год подряд у нас фиксируется исторический минимум незаконных заготовок. Для понимания, общий объем незаконных рубок в 2024 году составил всего 4 тысячи кубометров, что в 10 раз меньше, чем среднее многолетнее значение», — пояснил Евгений Чувасов.
Защита лесов от пожаров — отдельное крупное направление работы министерства. Евгений Чувасов рассказал, что в 2024 году благодаря высокой оперативности тушения пожаров в крае удалось удержать площадь пожаров на уровне меньше 12 тысяч гектаров, что в пять раз чем среднее многолетнее значение и в три раза меньше, чем предельная площадь пожаров, установленная указом президента.
«Большое внимание уделяется восстановлению лесных питомников в Приморье. Если еще буквально несколько лет назад в крае практически не производился собственный посадочный материал, то в следующем году мы выходим на цифру близкую к четырем миллионам сеянцев. Как результат, начиная с 2021 года в крае ежегодно восстанавливается больше лесов, чем вырубается и погибает», — уточнил он.
Кроме того, в крае запланировано создание селекционно-семеноводческого центра, который позволит поднять работу по заготовке собственного посадочного материала на принципиально новый уровень.
В этом году к традиционным направлениям деятельности министерства лесного хозяйства края добавились два новых направления — рыбохозяйственный комплекс и экология. По словам Евгения Чувасова, рыбохозяйственный комплекс Приморского края является одним из крупнейших в России, в нем трудится более 11 тысяч жителей края. При этом приморские предприятия обеспечивают до одной трети всего вылова по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну и около одно пятой всего вылова по России.
«В рамках краевой программы на развитие рыбохозяйственного комплекса предусмотрена поддержка предприятий, которые осуществляют береговую переработку рыбы, а также субсидии на аквакультуру. В 2024 году такими мерами поддержки воспользовались три предприятия — в Надеждинском районе и в Большом Камне. Здесь одно из значимых направлений, потенциал которого в крае не раскрыт, это аквакультура — касается и повышения эффективности использования морских акваторий, и развития пастбищного лососеводства на реках региона. Для того, чтобы максимально раскрыть потенциал и повысить социально-экономическую отдачу, в следующем году предусмотрено финансирование на создание в министерстве специализированного отдела аквакультуры», — подчеркнул замминистр.
Напомним, что в Приморье стартовали бюджетные обсуждения главного финансового документа региона на ближайшую трехлетку. Приморцы могут присутствовать на слушаниях лично — в большом зале правительства, а также подключиться к онлайн-трансляции, которая ведется во всех официальных аккаунтах правительства края. Участники публичных слушаний, присутствующие в зале, могут, как лично задать свой вопрос, так и передать его в письменной форме, свои вопросы озвучивают и приморцы во время включений муниципальных образований. Все вопросы будут приняты во внимание при формировании бюджета края на 2025 год и плановый период 26-27-х годов, который уже на следующей неделе будет передан для рассмотрения депутатами Законодательного собрания Приморья.