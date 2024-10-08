Олег Кожемяко: За пять лет бюджет лесной отрасли увеличился в пять раз

Напомним, что в Приморье стартовали бюджетные обсуждения главного финансового документа региона на ближайшую трехлетку. Приморцы могут присутствовать на слушаниях лично — в большом зале правительства, а также подключиться к онлайн-трансляции, которая ведется во всех официальных аккаунтах правительства края. Участники публичных слушаний, присутствующие в зале, могут, как лично задать свой вопрос, так и передать его в письменной форме, свои вопросы озвучивают и приморцы во время включений муниципальных образований. Все вопросы будут приняты во внимание при формировании бюджета края на 2025 год и плановый период 26-27-х годов, который уже на следующей неделе будет передан для рассмотрения депутатами Законодательного собрания Приморья.