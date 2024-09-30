Мужчина выбросил в окно 5-месячную малышку на глазах малолетней дочери в Приморье

Posted 30 сентября, 07:32
Published 30 сентября, 07:32
Modified 30 сентября, 07:34
Updated 30 сентября, 07:34
В Дальнегорском округе мужчина выбросил собаку из окна третьего этажа, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. Изверг схватил пятимесячное животное за холку и кинул бедолагу прямо с лоджии. Чудовищный инцидент произошел на глазах шестилетней дочери приморца.
В результате падения малышка получила переломы опорно-двигательного аппарата. Подсудимый признал вину в содеянном.
«Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно», — отметили в telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дикий зверь убил собаку в Пожарском районе Приморского края.
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