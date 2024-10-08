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Posted 8 октября, 08:49

Published 8 октября, 08:49

Modified 8 октября, 08:49

Updated 8 октября, 08:49

Женщина попала под колеса грузовика в Уссурийске

Женщина попала под колеса грузовика в Уссурийске — видео

8 октября 2024, 08:49
Фото: 1MI

Женщина попала под колеса грузовика в Уссурийске

Сюжет
ДТП
В Уссурийске произошел инцидент, в результате которого женщина оказалась под колесами грузовика. На помощь пришел очевидец.

В новых медиа сообщают, что в Уссурийске на одной из центральных улиц произошла авария, в результате которой женщина была сбита грузовиком.

По словам очевидцев, момент ДТП был крайне напряженным. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, не растерялся и сразу бросился на помощь. Он сел на пострадавшую сверху, чтобы обездвижить ее и предотвратить возможные дальнейшие травмы до прибытия скорой помощи.

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