Женщина попала под колеса грузовика в Уссурийске — видео

По словам очевидцев, момент ДТП был крайне напряженным. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, не растерялся и сразу бросился на помощь. Он сел на пострадавшую сверху, чтобы обездвижить ее и предотвратить возможные дальнейшие травмы до прибытия скорой помощи.