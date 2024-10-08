Женщина попала под колеса грузовика в Уссурийске — видео

Posted 8 октября, 08:49
Published 8 октября, 08:49
Modified 8 октября, 08:49
Updated 8 октября, 08:49
В новых медиа сообщают, что в Уссурийске на одной из центральных улиц произошла авария, в результате которой женщина была сбита грузовиком.
По словам очевидцев, момент ДТП был крайне напряженным. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, не растерялся и сразу бросился на помощь. Он сел на пострадавшую сверху, чтобы обездвижить ее и предотвратить возможные дальнейшие травмы до прибытия скорой помощи.