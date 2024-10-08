«Микрик» превратился в жестянку: ДТП заблокировало улицу во Владивостоке — видео

Posted 7 октября, 23:25
Published 7 октября, 23:25
Modified 7 октября, 23:27
Updated 7 октября, 23:27
В дальневосточной столице на Днепровской случилось крупногабаритное дорожное происшествие. Микроавтобус врезался в маршрутку, сообщают новые медиа.
Судя по кадрам, «микрик» получил серьезные увечья. Более того, общественный транспорт тоже серьезно пострадал — в машине разбито окно. Также на месте аварии замечена скорая и сотрудники госавтоинспекции.
О пострадавших не сообщается. На данном участке собирается пробка, так как автобус буквально перегородил улицу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус перевернулся прямо на дороге в Уссурийске.