«Микрик» превратился в жестянку: ДТП заблокировало улицу во Владивостоке — видео

Автобус попал в аварию и перегородил дорогу во Владивостоке

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Утро выдалось не добрым, как минимум, у двух водителей во Владивостоке. Не исключено, что в непростую ситуацию попали и пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП. На месте аварии замечена скорая.