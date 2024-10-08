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Posted 7 октября, 23:25

Published 7 октября, 23:25

Modified 7 октября, 23:27

Updated 7 октября, 23:27

Автобус попал в аварию и перегородил дорогу во Владивостоке

«Микрик» превратился в жестянку: ДТП заблокировало улицу во Владивостоке — видео

7 октября 2024, 23:25

Автобус попал в аварию и перегородил дорогу во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Утро выдалось не добрым, как минимум, у двух водителей во Владивостоке. Не исключено, что в непростую ситуацию попали и пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП. На месте аварии замечена скорая.

В дальневосточной столице на Днепровской случилось крупногабаритное дорожное происшествие. Микроавтобус врезался в маршрутку, сообщают новые медиа.

Судя по кадрам, «микрик» получил серьезные увечья. Более того, общественный транспорт тоже серьезно пострадал — в машине разбито окно. Также на месте аварии замечена скорая и сотрудники госавтоинспекции.

О пострадавших не сообщается. На данном участке собирается пробка, так как автобус буквально перегородил улицу.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус перевернулся прямо на дороге в Уссурийске.

Автобус перевернулся посреди улицы в Уссурийске — фото
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