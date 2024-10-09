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Posted 9 октября, 12:34

Published 9 октября, 12:34

Modified 9 октября, 12:38

Updated 9 октября, 12:38

Квартира загорелась в центре Владивостока

Пожар начался в квартире в центре Владивостока — видео

9 октября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney

Квартира загорелась в центре Владивостока

Сюжет
Пожар
В центре Владивостока около ТЦ «Изумруд» начался пожар в квартире в жилом доме. Выяснилось, что в помещении были люди. Пожарные уже на месте.

В центре Владивостока начался пожар в жилом помещении. Молодая женщина спаслась, перепрыгнув на пристройку здания.

В сети появилась информация о том, что рядом с торговым центром «Изумруд» горит квартира. На место происшествия прибыли шесть пожарных автомобилей.

Видео: svodka25.

Сообщается, что девушке удалось выбраться из горящей квартиры, она смогла перелезть на пристройку. Также известно, что удалось эвакуировать ребенка. Обстоятельства выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в Приморском крае.

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