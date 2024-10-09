Пожар начался в квартире в центре Владивостока — видео

Posted 9 октября, 12:34
Published 9 октября, 12:34
Modified 9 октября, 12:38
Updated 9 октября, 12:38
В центре Владивостока начался пожар в жилом помещении. Молодая женщина спаслась, перепрыгнув на пристройку здания.
В сети появилась информация о том, что рядом с торговым центром «Изумруд» горит квартира. На место происшествия прибыли шесть пожарных автомобилей.
Сообщается, что девушке удалось выбраться из горящей квартиры, она смогла перелезть на пристройку. Также известно, что удалось эвакуировать ребенка. Обстоятельства выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в Приморском крае.