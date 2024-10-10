Поучаствовать в обсуждении регионального бюджета могут неравнодушные жители Приморья

Сегодня, 10 октября, в региональном Правительстве началось традиционное мероприятие — общественные обсуждения проекта краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В конференц-зале административного здания №22 на Светланской собрались не только представители общественных организаций, предприятий и СМИ, но и неравнодушные жители дальневосточной столицы.