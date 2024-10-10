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Posted 10 октября, 00:22

Published 10 октября, 00:22

Modified 10 октября, 00:30

Updated 10 октября, 00:30

Поучаствовать в обсуждении регионального бюджета могут неравнодушные жители Приморья

Поучаствовать в обсуждении регионального бюджета могут неравнодушные жители Приморья

10 октября 2024, 00:22
Фото: 1MI
Сюжет
Правительство
Во Владивостоке стартовали общественные осуждения бюджета Приморского края. В мероприятии принимают участие не только представители организаций и СМИ, но и обычные граждане.

Сегодня, 10 октября, в региональном Правительстве началось традиционное мероприятие — общественные обсуждения проекта краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В конференц-зале административного здания №22 на Светланской собрались не только представители общественных организаций, предприятий и СМИ, но и неравнодушные жители дальневосточной столицы.

«Вопросы и предложения активистов рассмотрят при формировании главного финансового документа региона», — отметили в пресс-службе Правительства.

Более того, желающие могут принять участие в мероприятии в онлайн режиме, которая будет транслироваться в аккаунте первого вице-губернатора — Председателя Правительства региона Веры Щербина. На сайте Правительства Приморья тоже идет трансляция события.

Расписание обсуждений проекта краевого бюджета:

10 октября с 10.00 до 12.00 — сфера образования, профессионального образования и занятости; с 15.00 до 17.00 — сфера здравоохранения.

Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом бюджета и материалами к нему, а также «Бюджетом для граждан» здесь.

К прямой трансляции возможно подключиться:

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