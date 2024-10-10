Поучаствовать в обсуждении регионального бюджета могут неравнодушные жители Приморья

Posted 10 октября, 00:22
Published 10 октября, 00:22
Modified 10 октября, 00:30
Updated 10 октября, 00:30
Сегодня, 10 октября, в региональном Правительстве началось традиционное мероприятие — общественные обсуждения проекта краевого бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В конференц-зале административного здания №22 на Светланской собрались не только представители общественных организаций, предприятий и СМИ, но и неравнодушные жители дальневосточной столицы.
«Вопросы и предложения активистов рассмотрят при формировании главного финансового документа региона», — отметили в пресс-службе Правительства.
Более того, желающие могут принять участие в мероприятии в онлайн режиме, которая будет транслироваться в аккаунте первого вице-губернатора — Председателя Правительства региона Веры Щербина. На сайте Правительства Приморья тоже идет трансляция события.
Расписание обсуждений проекта краевого бюджета:
10 октября с 10.00 до 12.00 — сфера образования, профессионального образования и занятости; с 15.00 до 17.00 — сфера здравоохранения.
Участники обсуждения могут ознакомиться с проектом бюджета и материалами к нему, а также «Бюджетом для граждан» здесь.
К прямой трансляции возможно подключиться: