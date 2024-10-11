Мольба о помощи из-под земли: собака угодила в ловушку во Владивостоке — фото

В дальневосточной столице на Нейбута около дома №25 собака упала в открытый канализационный люк, сообщают новые медиа. Животное вытащили неравнодушные горожане. Судя по кадрам, операция по спасению оказалась несложной задачей, так как в люке есть лестница.