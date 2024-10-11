Мольба о помощи из-под земли: собака угодила в ловушку во Владивостоке — фото

Posted 11 октября, 00:39
Published 11 октября, 00:39
Modified 11 октября, 00:41
Updated 11 октября, 00:41
В дальневосточной столице на Нейбута около дома №25 собака упала в открытый канализационный люк, сообщают новые медиа. Животное вытащили неравнодушные горожане. Судя по кадрам, операция по спасению оказалась несложной задачей, так как в люке есть лестница.
Стоит отметить, бедняге очень повезло. Вероятно, мимо проходили сердобольные приморцы, которые потратили свое время для вызволения песика из западни.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, гуляя с собакой, обнаружил мясо, «приправленное» рыболовными крючками, во Владивостоке. В соцсетях не исключают, что догхантеры вновь активизировались в городе.