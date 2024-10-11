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Posted 11 октября, 00:39

Published 11 октября, 00:39

Modified 11 октября, 00:41

Updated 11 октября, 00:41

Собака провалилась под землю в Приморье

Мольба о помощи из-под земли: собака угодила в ловушку во Владивостоке — фото

11 октября 2024, 00:39
Фото: 1MI

Собака провалилась под землю в Приморье

Сюжет
Собака
Беспомощное животное угодило в канализационный люк во Владивостоке. Однако песику повезло, что поблизости оказались добросердечные горожане.

В дальневосточной столице на Нейбута около дома №25 собака упала в открытый канализационный люк, сообщают новые медиа. Животное вытащили неравнодушные горожане. Судя по кадрам, операция по спасению оказалась несложной задачей, так как в люке есть лестница.

Стоит отметить, бедняге очень повезло. Вероятно, мимо проходили сердобольные приморцы, которые потратили свое время для вызволения песика из западни.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина, гуляя с собакой, обнаружил мясо, «приправленное» рыболовными крючками, во Владивостоке. В соцсетях не исключают, что догхантеры вновь активизировались в городе.

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