vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 00:22

Published 30 сентября, 00:22

Modified 30 сентября, 00:24

Updated 30 сентября, 00:24

Морду «раскрошило»: подробности ночного ДТП в центре Владивостока — фото

Морду «раскрошило»: подробности ночного ДТП в центре Владивостока — фото

30 сентября 2024, 00:22
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пробка
Жуткая авария произошла во Владивостоке минувшей ночью. Судя по кадрам, серьезно пострадало не только городское имущество, но и автомобили.

В новых медиа появились подробности ночного ДТП, которое закончилось «тараном» городского имущества.

Повредили светофор и не только? — возмутительное ДТП случилось во Владивостоке — фото
Узнать подробнее

По данным из социальных сетей, «Мерседес» ехал по Алеутской в сторону Светланской. В это же время водитель «Тойота Аксио», проигнорировав ПДД, двинулся по Семеновской прямо. Рулевой малолитражки нарушил правило и спровоцировал аварию.

Фото: codd_vl

В Центре организации дорожного движения сообщили, что светофоры на перекрестке Семеновской обесточены из-за произошедшего ДТП.

«Просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и пропускать пешеходов», — подчеркнули в telegram-канале Центра.

Приморцы с возмущением отреагировали на произошедший инцидент.

«Один товарищ нарушил правила, а страдать будет полгорода»;
«Надеюсь, ему хотя бы стыдно»;
«Наверное, сегодня в центр лучше не соваться».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка сковала движение в пригороде Владивостока.

Еще и ДТП: многокилометровая пробка сковала движение в пригороде Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Момент смертельного ДТП в Приморском крае попал на видеоРаботают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеГрузовик разулся на трассе и собрал огромную пробку во Владивостоке — видео
#Новости#Владивосток#Пробка#ПДД#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Приморцы#Пешеходы#Перекресток#Центр организации дорожного движения#Инцидент
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика