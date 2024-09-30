Морду «раскрошило»: подробности ночного ДТП в центре Владивостока — фото

Posted 30 сентября, 00:22
Published 30 сентября, 00:22
Modified 30 сентября, 00:24
Updated 30 сентября, 00:24
В новых медиа появились подробности ночного ДТП, которое закончилось «тараном» городского имущества.
По данным из социальных сетей, «Мерседес» ехал по Алеутской в сторону Светланской. В это же время водитель «Тойота Аксио», проигнорировав ПДД, двинулся по Семеновской прямо. Рулевой малолитражки нарушил правило и спровоцировал аварию.
В Центре организации дорожного движения сообщили, что светофоры на перекрестке Семеновской обесточены из-за произошедшего ДТП.
«Просим водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и пропускать пешеходов», — подчеркнули в telegram-канале Центра.
Приморцы с возмущением отреагировали на произошедший инцидент.
«Один товарищ нарушил правила, а страдать будет полгорода»;
«Надеюсь, ему хотя бы стыдно»;
«Наверное, сегодня в центр лучше не соваться».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка сковала движение в пригороде Владивостока.
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