Владельцы собак в страхе: догхантеры возобновили жестокую «охоту» во Владивостоке

Posted 3 октября, 01:16
Published 3 октября, 01:16
Modified 3 октября, 02:20
Updated 3 октября, 02:20
Мужчина, выгуливавший свою собаку в краевой столице на Слуцкого, заметил куски мяса с крючками. В новых медиа призывают к осторожности хозяев четвероногих питомцев.
В социальных сетях предположили, что неизвестные раскидали еду с рыболовными элементами для того, чтобы навредить бездомным животным. Ведь нередко догхантеры прибегают к подобным деяниям, которые причиняют жуткие мучения ничейным «хвостикам». Стоит отметить, что страдают не только бродячие, но и хозяйские собаки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Дальнегорска выкинул пятимесячного щенка из окна третьего этажа на глаза у собственной дочери.
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