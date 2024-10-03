Владельцы собак в страхе: догхантеры возобновили жестокую «охоту» во Владивостоке

В социальных сетях предположили, что неизвестные раскидали еду с рыболовными элементами для того, чтобы навредить бездомным животным. Ведь нередко догхантеры прибегают к подобным деяниям, которые причиняют жуткие мучения ничейным «хвостикам». Стоит отметить, что страдают не только бродячие, но и хозяйские собаки.