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Posted 3 октября, 01:16

Published 3 октября, 01:16

Modified 3 октября, 02:20

Updated 3 октября, 02:20

Неизвестные раскидали мясо с крючками в Приморье

Владельцы собак в страхе: догхантеры возобновили жестокую «охоту» во Владивостоке

3 октября 2024, 01:16
Фото: Изображение Midjourney

Неизвестные раскидали мясо с крючками в Приморье

Сюжет
Животные
Утренняя прогулка с питомцем выдалась беспокойной для жителя Владивостока. Ведь его собака могла серьезно пострадать.

Мужчина, выгуливавший свою собаку в краевой столице на Слуцкого, заметил куски мяса с крючками. В новых медиа призывают к осторожности хозяев четвероногих питомцев.

В социальных сетях предположили, что неизвестные раскидали еду с рыболовными элементами для того, чтобы навредить бездомным животным. Ведь нередко догхантеры прибегают к подобным деяниям, которые причиняют жуткие мучения ничейным «хвостикам». Стоит отметить, что страдают не только бродячие, но и хозяйские собаки.

Видео: novosti_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Дальнегорска выкинул пятимесячного щенка из окна третьего этажа на глаза у собственной дочери.

Мужчина выбросил в окно 5-месячную малышку на глазах малолетней дочери в Приморье
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#Общество#Видео#Животные#Бездомные животные#Происшествия
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