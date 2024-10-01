Собака искусала ребенка прямо на детской площадке во Владивостоке

Posted 30 сентября, 23:49
Published 30 сентября, 23:49
Modified 30 сентября, 23:58
Updated 30 сентября, 23:58
В дальневосточной столице на Сафонова собака покусала ребенка, сообщает пресс-служба МВД. Ранее в новых медиа появилась запись камеры видеонаблюдения с детской площадки, где случился инцидент. Правоохранители заинтересовались данной информацией.
Стражи порядка устанавливают свидетелей и разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — отметили в telegram-канале полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке проводят систематические рейды, контролирующие выгул собак. Горожане нередко содействуют администрации и сообщают о владельцах животных, которые нарушают правила, — отпускают питомцев без намордников и пренебрегают использованием поводков.
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