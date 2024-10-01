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Posted 30 сентября, 23:49

Published 30 сентября, 23:49

Modified 30 сентября, 23:58

Updated 30 сентября, 23:58

Собака искусала ребенка прямо на детской площадке во Владивостоке

Собака искусала ребенка прямо на детской площадке во Владивостоке

30 сентября 2024, 23:49
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Агрессивное животное напало на ребенка во Владивостоке. Возмутительный инцидент с участием собаки произошел прямо на детской площадке.

В дальневосточной столице на Сафонова собака покусала ребенка, сообщает пресс-служба МВД. Ранее в новых медиа появилась запись камеры видеонаблюдения с детской площадки, где случился инцидент. Правоохранители заинтересовались данной информацией.

Стражи порядка устанавливают свидетелей и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — отметили в telegram-канале полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке проводят систематические рейды, контролирующие выгул собак. Горожане нередко содействуют администрации и сообщают о владельцах животных, которые нарушают правила, — отпускают питомцев без намордников и пренебрегают использованием поводков.

Рейды будут регулярными: очередной собачник поплатился за нарушения во Владивостоке
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