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Posted 11 октября, 10:10

Published 11 октября, 10:10

Modified 11 октября, 10:10

Updated 11 октября, 10:10

Ужасная гибель рабочего в Находке: следователи раскрыли детали трагедии

Ужасная гибель рабочего в Находке: следователи раскрыли детали трагедии

11 октября 2024, 10:10
Фото: 1MI
Сюжет
Трагедия
10 октября 2024 года на пляже «Золотари» в Находке произошел трагический инцидент, в результате которого скончался машинист экскаватора. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

По информации следователей, трагедия произошла во время подготовки к перемещению экскаватора. Мужчина 1981 года рождения находился в кабине машины, когда по невыясненным причинам в неё проникла буровая установка, закрепленная к стреле экскаватора. Это привело к получению смертельных травм, и, к сожалению, рабочий скончался на месте происшествия.

На данный момент следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и выяснить, были ли соблюдены меры безопасности при работе с тяжелой техникой. Также рассматривается возможность привлечения к ответственности должностных лиц, если будет установлено, что имели место нарушения.

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