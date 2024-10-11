Ужасная гибель рабочего в Находке: следователи раскрыли детали трагедии

Posted 11 октября, 10:10
Published 11 октября, 10:10
Modified 11 октября, 10:10
Updated 11 октября, 10:10
По информации следователей, трагедия произошла во время подготовки к перемещению экскаватора. Мужчина 1981 года рождения находился в кабине машины, когда по невыясненным причинам в неё проникла буровая установка, закрепленная к стреле экскаватора. Это привело к получению смертельных травм, и, к сожалению, рабочий скончался на месте происшествия.
На данный момент следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента и выяснить, были ли соблюдены меры безопасности при работе с тяжелой техникой. Также рассматривается возможность привлечения к ответственности должностных лиц, если будет установлено, что имели место нарушения.