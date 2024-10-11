Ужасная гибель рабочего в Находке: следователи раскрыли детали трагедии

По информации следователей, трагедия произошла во время подготовки к перемещению экскаватора. Мужчина 1981 года рождения находился в кабине машины, когда по невыясненным причинам в неё проникла буровая установка, закрепленная к стреле экскаватора. Это привело к получению смертельных травм, и, к сожалению, рабочий скончался на месте происшествия.