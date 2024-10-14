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Posted 14 октября, 01:58

Published 14 октября, 01:58

Modified 14 октября, 02:00

Updated 14 октября, 02:00

Ухудшение погоды ждет Приморский край в ближайшее время

Дожди, сильный ветер и резкое похолодание: «нелетная» погода ворвется в Приморье

14 октября 2024, 01:58
Фото: 1MI

Ухудшение погоды ждет Приморский край в ближайшее время

Сюжет
Погода
Не исключено, что прошедшие выходные стали последней солнечной отрадой для жителей Приморского края. Ведь совсем скоро в регион нагрянут осадки и холодные температуры.

Минувшие выходные порадовали приморцев чудесной погодой, — в некоторых района воздух прогрелся до +23 °С. Однако сегодня, 14 октября, в региону подойдет атмосферный фронт, сообщает «Примгидромет». Максимальные температуры будут колебаться от +16 до +22 °С, но ближайшей ночью столбики термометров упадут до -5 °С.

Во вторник, 15 октября, осадки распространятся на большей территории края, во многих уголках региона задует сильный ветер. Ночью температура воздуха составит +7 — +15 °С, а днем столбики термометров вернутся к значениям предыдущего дня. Однако на западе станет резко холоднее на 4 — 7 градусов.

Во Владивостоке сегодня прогнозируется небольшой дождь и +15 — +18 °С тепла. Во вторник осадки продолжатся в незначительных количествах и подует свежий ветерок. Ночью будет тепло — +17 — +19 °С, а вечером следующего дня температура воздуха понизится до +10 — +12 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рабочая неделя в Приморском крае начнется с дождливой ноты.

Мокрый понедельник: рабочая неделя в Приморском крае начнётся под стук капель
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