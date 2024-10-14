Дожди, сильный ветер и резкое похолодание: «нелетная» погода ворвется в Приморье

Минувшие выходные порадовали приморцев чудесной погодой, — в некоторых района воздух прогрелся до +23 °С. Однако сегодня, 14 октября, в региону подойдет атмосферный фронт, сообщает «Примгидромет». Максимальные температуры будут колебаться от +16 до +22 °С, но ближайшей ночью столбики термометров упадут до -5 °С.