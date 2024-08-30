Последний день летней погоды? Холодный фронт принесет похолодание в Приморье

Posted 29 августа, 23:21
Published 29 августа, 23:21
Modified 29 августа, 23:23
Updated 29 августа, 23:23
30 августа в Приморье снова будет теплая погода, но небо затянет облачность и повысится влажность.
Днем на побережье может возникнуть туман, на южном побережье ожидается туман, низкая облачность и иногда морось. В течение дня усилится южный ветер, особенно на западе региона.
Ближе к вечеру к западным районам приблизится атмосферный фронт, что может вызвать дожди, ливни и грозы.
Дневная температура воздуха останется на уровне от +23 °С до +30 °С, но влажность возрастет: может стать душно.
Ожидается, что 31 августа придет холодный фронт. 1 сентября похолодает еще сильнее, возможно на территорию края повлияет активный волновой циклон, после чего начнется значительное похолодание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье станет свежо.