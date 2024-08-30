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Posted 29 августа, 23:21

Published 29 августа, 23:21

Modified 29 августа, 23:23

Updated 29 августа, 23:23

Облачность, туман и скорое похолодание ждут Приморье

Последний день летней погоды? Холодный фронт принесет похолодание в Приморье

29 августа 2024, 23:21
Фото: 1MI

Облачность, туман и скорое похолодание ждут Приморье

Сюжет
Погода
В Приморском крае 30 августа ожидается облачность и повышенная влажность. Вскоре после этого в Приморье придет холодный фронт, в кран ожидается похолодание.

30 августа в Приморье снова будет теплая погода, но небо затянет облачность и повысится влажность.

Днем на побережье может возникнуть туман, на южном побережье ожидается туман, низкая облачность и иногда морось. В течение дня усилится южный ветер, особенно на западе региона.

Ближе к вечеру к западным районам приблизится атмосферный фронт, что может вызвать дожди, ливни и грозы.

Дневная температура воздуха останется на уровне от +23 °С до +30 °С, но влажность возрастет: может стать душно.

Ожидается, что 31 августа придет холодный фронт. 1 сентября похолодает еще сильнее, возможно на территорию края повлияет активный волновой циклон, после чего начнется значительное похолодание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье станет свежо.

На западе дожди, а на юге ветра: будет очень свежо — погода в Приморье 30 августа
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