Между небом и землей: мужчина свесил собаку с балкона в Приморье — видео(18+)

Posted 14 октября, 01:17
Published 14 октября, 01:17
Modified 14 октября, 01:20
Updated 14 октября, 01:20
В социальных сетях появились возмутительные кадры с повешенной собакой в Находке. Живодер, стоя на балконе второго этажа, держал пса за поводок. Бедняга находился между небом и землей. Шокированные горожане спасли животное, а полиция заинтересовалась вопиющим инцидентом.
Силовики начали проверку случая, который произошел в одном из домов на Комсомольской.
«По данному факту участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и гражданин, причастный к противоправным действиям», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собаки горели заживо в приюте для животных в Лучегорске.