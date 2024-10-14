Между небом и землей: мужчина свесил собаку с балкона в Приморье — видео(18+)

В социальных сетях появились возмутительные кадры с повешенной собакой в Находке. Живодер, стоя на балконе второго этажа, держал пса за поводок. Бедняга находился между небом и землей. Шокированные горожане спасли животное, а полиция заинтересовалась вопиющим инцидентом.