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Posted 14 октября, 01:17

Published 14 октября, 01:17

Modified 14 октября, 01:20

Updated 14 октября, 01:20

Мужчина повесил собаку на поводке за окнами балкона в Приморском крае

Между небом и землей: мужчина свесил собаку с балкона в Приморье — видео(18+)

14 октября 2024, 01:17
Фото: 1MI

Мужчина повесил собаку на поводке за окнами балкона в Приморском крае

Сюжет
Животные
Изверг повесил собаку в ошейнике на поводке с балкона в Приморском крае. Очевидцы спасли бедолагу. Силовики уже обратили внимание на живодерский поступок.

В социальных сетях появились возмутительные кадры с повешенной собакой в Находке. Живодер, стоя на балконе второго этажа, держал пса за поводок. Бедняга находился между небом и землей. Шокированные горожане спасли животное, а полиция заинтересовалась вопиющим инцидентом.

Видео: Владивосток360.

Силовики начали проверку случая, который произошел в одном из домов на Комсомольской.

«По данному факту участковые уполномоченные полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия и гражданин, причастный к противоправным действиям», — подчеркнули в пресс-службе регионального Управления МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собаки горели заживо в приюте для животных в Лучегорске.

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