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Posted 14 октября, 00:29

Published 14 октября, 00:29

Modified 14 октября, 00:31

Updated 14 октября, 00:31

Приморье объявляет «войну помогайкам»: туристам обещают комфорт на границе с Китаем

Приморье объявляет «войну помогайкам»: туристам обещают комфорт на границе с Китаем

14 октября 2024, 00:29
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
В Приморском крае власти намерены решить проблему заторов на погранпереходах с Китаем. Основной причиной очередей называют деятельность так называемых «помогаек».

Власти Приморского края всерьез взялись за решение проблемы очередей на границе с Китаем. На специальном совещании представители федеральных и краевых ведомств, а также контролирующих органов обсудили меры по борьбе с «помогайками» — нелегальными перевозчиками товаров, которые создают заторы на погранпереходах.

По словам руководителя департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Валерия Исаченко, «помогайки» маскируются под обычных туристов, но на самом деле занимаются ввозом коммерческих партий товаров, разбитых на мелкие части. Это приводит к значительному увеличению времени досмотра на границе, из-за чего страдают добросовестные путешественники, в том числе дети и пожилые люди.

Для решения проблемы власти края планируют провести разъяснительную работу с турфирмами и перевозчиками. Министерству туризма Приморья поручено обратить внимание на компании, которые злоупотребляют своей деятельностью и способствуют незаконному ввозу товаров. Кроме того, будет усилен контроль за транспортными компаниями.

Исаченко также подчеркнул важность информирования населения о возможных последствиях участия в деятельности «помогаек». Он отметил, что нарушители могут быть привлечены к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.

Ожидается, что принятые меры помогут существенно улучшить ситуацию на погранпереходах и сделать въезд в Приморье из Китая более комфортным и безопасным для туристов. Власти края уверены, что совместными усилиями различных ведомств удастся значительно сократить очереди на границе, пресечь незаконную деятельность «помогаек» и избавить иностранных гостей от недоумения по поводу причин задержек.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Туризм#Китай#Приморский край#Приморье#Административная ответственность#Заторы#Уголовная ответственность#Контроль
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