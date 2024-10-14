Приморье объявляет «войну помогайкам»: туристам обещают комфорт на границе с Китаем

По словам руководителя департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Валерия Исаченко, «помогайки» маскируются под обычных туристов, но на самом деле занимаются ввозом коммерческих партий товаров, разбитых на мелкие части. Это приводит к значительному увеличению времени досмотра на границе, из-за чего страдают добросовестные путешественники, в том числе дети и пожилые люди.