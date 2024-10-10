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Posted 10 октября, 04:49

Published 10 октября, 04:49

Modified 10 октября, 04:51

Updated 10 октября, 04:51

Толпы путешественников замечены на центральной улице Владивостока

Туристический ажиотаж: иностранцы заполонили центр Владивостока — видео

10 октября 2024, 04:49
Фото: vostokmedia.com

Толпы путешественников замечены на центральной улице Владивостока

Сюжет
Туризм
Граждане Китая продолжают активно знакомиться с красотами Приморского края, в частности Владивостока. Несмотря на приход холодов, в городе по-прежнему замечен наплыв туристов.

На центральных улочках дальневосточной столицы наблюдается огромное количество туристов из Поднебесной. Например, на Светланской львиная доля гуляющих — граждане КНР, сообщает очевидица.

Китайцы выбирают для досуга исторический центр города неспроста, ведь в данном районе находятся отели и хостелы, где проживают иностранцы во время отдыха в Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему Приморский край — идеальное место для туризма и путешествий. Супруги из Спасска-Дальнего рассказали о чудесных локациях в регионе.

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