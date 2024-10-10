Туристический ажиотаж: иностранцы заполонили центр Владивостока — видео

Posted 10 октября, 04:49
Published 10 октября, 04:49
Modified 10 октября, 04:51
Updated 10 октября, 04:51
На центральных улочках дальневосточной столицы наблюдается огромное количество туристов из Поднебесной. Например, на Светланской львиная доля гуляющих — граждане КНР, сообщает очевидица.
Китайцы выбирают для досуга исторический центр города неспроста, ведь в данном районе находятся отели и хостелы, где проживают иностранцы во время отдыха в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему Приморский край — идеальное место для туризма и путешествий. Супруги из Спасска-Дальнего рассказали о чудесных локациях в регионе.