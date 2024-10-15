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Posted 14 октября, 23:36

Published 14 октября, 23:36

Modified 14 октября, 23:38

Updated 14 октября, 23:38

Крупных морских животных заметили в Приморском крае

Огромные морские млекопитающие подплыли к берегу в Приморье — видео

14 октября 2024, 23:36
Фото: 1MI

Крупных морских животных заметили в Приморском крае

Сюжет
Море
Рыбаки встретили крупных морских животных у мыса Поворотный в Приморье. Увидеть их в бухтах и заливах края удается довольно редко.

У берега моря в Приморье заметили дельфинов. Морские обитатели приплыли к побережью и привлекли внимание местных жителей. Люди с удивлением и радостью наблюдали за игрой дельфинов в прибрежных водах.

Видео: vdk_tiger_vladivostok.

В сети появилось видео с морскими обитателями. Новость о визите дельфинов вызвала бурные обсуждения среди пользователей. Даже акулу встретить для жителей Приморья привычнее.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной рыбине, которую выловили рыбаки в Приморском крае.

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