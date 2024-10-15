Огромные морские млекопитающие подплыли к берегу в Приморье — видео

Posted 14 октября, 23:36
Published 14 октября, 23:36
Modified 14 октября, 23:38
Updated 14 октября, 23:38
У берега моря в Приморье заметили дельфинов. Морские обитатели приплыли к побережью и привлекли внимание местных жителей. Люди с удивлением и радостью наблюдали за игрой дельфинов в прибрежных водах.
В сети появилось видео с морскими обитателями. Новость о визите дельфинов вызвала бурные обсуждения среди пользователей. Даже акулу встретить для жителей Приморья привычнее.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной рыбине, которую выловили рыбаки в Приморском крае.